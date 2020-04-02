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ظريف لترامب: "لا نتحرك إلا دفاعًا عن أنفسنا"

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 13:38

ظريف لترامب: "لا نتحرك إلا دفاعًا عن أنفسنا"
محمد جواد ظريف (أرشيفية -أ ب-)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أكدت إيران في تصريحات لوزير خارجيتها، جواد ظريف، اليوم الخميس، أنها "لا تبدأ حروبًا" و"لا تتحرك إلا دفاعًا عن نفسها"، وتأتي تلك التصريحات في ردٍ على التحذيرات الصادرة عن الإدارة الأميركيّة ورئيسها دونالد ترامب، لإيران وحلفائها من الهجوم على القوات الأميركية في العراق.

وكتب جواد ظريف في تغريدة على "تويتر"، أنه "خلافا للولايات المتحدة -التي تكذب خفية وتغش وتغتال- إيران لا تتحرك إلا دفاعا عن النفس".

وأضاف أنه "لا تسمحوا لدعاة الحرب بتضليلكم مرة أخرى"، مؤكدًا أن "إيران لا تبدأ حروبا، بل تلقن الدروس للذين يبدؤون الحروب".

وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي وإعادة فرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية عام 2018.

وتصاعدت حدة التوتر في كانون الثاني/ يناير الماضي عندما قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد، في أعقاب هجمات استهدفت القوات الأميركية في العراق نسبتها واشنطن إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وردت إيران على مقتل سليماني بقصف قواعد في العراق ينتشر فيها الجيش الأميركي.

وحذر ترامب أمس الأربعاء، إيران من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا هاجمت القوات الأميركية. وكتب على "تويتر"، أنه "بناء على معلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية و/أو منشآت في العراق".

ورد ظريف بتغريدة قال فيها إن "إيران لديها أصدقاء: لا أحد يمكن أن يكون لديه ملايين الوكلاء".

وتخوض الولايات المتحدة وإيران نزاعا شرسا على النفوذ في العراق حيث تحظى طهران بدعم جهات فاعلة وفصائل مسلّحة، فيما تقيم واشنطن علاقات وثيقة مع الحكومة العراقية.

وتعرّضت قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي كما سفارات أجنبية، بخاصة البعثة الدبلوماسية الأميركية، لأكثر من عشرين ضربة صاروخية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وأثارت الهجمات التي حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها للحشد الشعبي المدعوم من إيران، مخاوف من حرب بالوكالة على الأراضي العراقية.


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