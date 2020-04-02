مستجدات كورونا حول العالم: نحو 48 ألف وفاة والإصابات 938 ألفا

بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد حوالي 48 ألف وفاة، بينما الإصابات 938 ألفا حول العالم، في الوقت الذي تواصل الدول فرض إجراءات مشددة وحظر تجول على السكان لاحتواء الوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم سيتجاوز المليون شخص، وأن عدد الوفيات سيصل إلى خمسين ألفا خلال أيام.

وعبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه العميق تجاه "التزايد السريع لوتيرة تفشي" فيروس كوروناد الذي وصل الآن إلى معظم دول العالم.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة خمسة آلاف، في حين زاد عدد الذين تأكّدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد عن 215 ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكن

وتصاعد الغضب ضد الاتحاد الأوروبي من دول فتك بها كورونا، لا سيما إيطاليا وإسبانيا، اللتين تتصدران حصيلة الوفيات جراء الوباء في العالم.

وسجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات، أكثر من 12 ألفا و400 خلال شهر ونيفـ، لكن إجراءات العزل بدأت تؤدي إلى نتائج "مشجعة"، بعد ثلاثة أسابيع.

أما إسبانيا البلد الثاني في العالم في عدد الوفيات 8189 فتخشى أن يتجاوز الوضع قدرة وحدات العناية المركزة فيها التي تعمل حالياً بأقصى طاقتها.

وفي روسيا، أعلن مركز العمليات لمكافحة كورونا تسجيل ثماني وفيات جديدة بالفيروس. كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يخول الحكومة إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 4861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 56989، في حين تخطى عدد الوفيات حاجز الأربعة آلاف.

وفي ألمانيا، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 858، بعد تسجيل 73 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي تركيا، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا، وصل إلى 277، وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في تركيا إلى 15679.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 563 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2352، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 ألفا و474.

في الشرق الأوسط، سجلت وزارة الصحة السعودية ست وفـيات جديدة بالفيروس و157 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 1720.

بينما الإمارات أعلنت عن تسجيل 150 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 814، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ثماني حالات.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 إصابة، ليصبح الإجمالي 779، كما سجلت ست وفيات، فوصل الإجمالي إلى 52.

وفي الجزائر، تم تسجيل 130 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 847، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 638، وبلغ عدد الوفيات 37 حالة، وتوقف عدد المتعافين عند 26.

في إيران قال الرئيس حسن روحانيـ إن بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة كورونا، وأضاف أن جميع المحافظات تشير إلى انخفاض مسار الإصابات بالفيروس، بينما سجلت وزارة الصحة 138 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3036. كما سجلت نحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى نحو خمسين ألفا.