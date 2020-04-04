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كورونا: تسجيل 140 وفاة في بلجيكا و600 إصابة لجنود فرنسيين

تاريخ النشر: 04/04/2020 - 18:22

كورونا: تسجيل 140 وفاة في بلجيكا و600 إصابة لجنود فرنسيين
طائرة حربية فرنسيّة (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

سجّلت وزارة الصحة البلجيكيّة مساء السبت، 140 وفاة إضافيّة إثر الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 283 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر "مركز الأزمة" البلجيكي في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 18 ألف و431، عقب تسجيل ألف و661 إصابة جديدة. وأوضح أن 245 مصابا بكورونا يرقدون بوحدات العناية المركزة في عموم البلاد.

(أ ب)

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسيّة، فلورنس بارلي، لصحيفة "إبرا" المحلية، اليوم السبت، عن تسجيل 600 إصابة لجنود في الجيش بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في تصريحها، إننا "نتابع عن قرب الوضع الصحي للعسكريين المصابين بالفيروس". وأضافت بارلي أن "إصابة العسكريين بالفيروس، لن تؤثر على سير عمليات الجيش".

وأعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، يوم الخميس، إجلاء 3 عسكريين من بين 4 كانوا ينفذون مهاما ضمن عملية "برخان" في منطقة الساحل الإفريقي، إثر إصابتهم بكورونا.

ووفق آخر محصلة في فرنسا، الجمعة، توفي 6 آلاف و507، من بين 82 ألفا و165 أصيبوا بكورونا.

وتحل فرنسا رابعا في وفيات كورونا عالميا، بعد إيطاليا المتصدرة، وإسبانيا والولايات المتحدة.


#بلجيكا
#فرنسا
#جيش
#فيروس كورونا
#وفيات إصابات

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