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بدون توتر: ألمانيا تقدم لمواطنيها مساعدات مالية جراء كورونا

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 12:05

بدون توتر: ألمانيا تقدم لمواطنيها مساعدات مالية جراء كورونا
من فرانكفورت (أ ب)
عرب ٤٨

بدأت ألمانيا في غضون أيام، بتوزيع المساعدات المالية لنحو 150،000 فرد يملك مصلحة صغيرة أو أعمال حرة منها لأصحاب صالونات حلاقة وغيرها من المهن، وذلك بهدف تمكينهم من تغطية المصاريف الأساسية، في خطوة للحماية من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

بعدما أغلقت ألمانيا القطاع الترفيهي تحسبا من فيروس كورونا، خسر مصورون عقود عمل تلو الأخرى، حتى أصبحوا عاطلون عن العمل، منهم المصور، لورينز بوسبتيدت الذي منحته السلطات الألمانية الثلاثاء الماضي، خمسة الآف يورو ، بعدما أرسل طلب المساعدة المالية خاصته إلى السلطات.

وأعلنت ألمانيا، الشهر الماضي، أنه سيتم توزيع المساعدات المالية لأصحاب المصالح الصغيرة والمستقلة، غير القادرين على سداد ديونهم.

وصدم المواطنون الألمانيون من سياسات ألمانيا التي تعرف ببيروقراطيتها وسوء عملها، إذ عملت الحكومة الالمانية على تقديم المساعدات منذ الخميس الماضي، بعدما فتحت باب التسجيل للمواطنين للمنح المالية.

وأعلنت الحكومة، قبل أيام، أنها قد منحت حوالي 1.4 بليون دولار لأكثر من 150،000 مصلحة صغيرة، وقال بوتسيدات لصحيفة "نيويورك تايمز" في هذا الصدد "إنني منذهل من سرعة خدمة الحكومة ومن حسن التنظيم".


#ألمانيا
#فيروس كورونا
#كورونا
#توزيع المساعدات المالية

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