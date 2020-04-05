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كورونا في إيطاليا: 525 وفاة في أدنى مستوى للوفيات خلال أسبوعين

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 20:18

كورونا في إيطاليا: 525 وفاة في أدنى مستوى للوفيات خلال أسبوعين
في إيطاليا، اليوم (أ ب)
عرب ٤٨

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، أدنى معدل يومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد خلال أسبوعين، عقب تسجيل 525 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت حصيلة الوفيات في البلاد، إلى 15 ألفا و887.

وتعود الحصيلة الأدنى إلى 19 آذار/ مارس، حينما سُجّلت 427 حالة وفاة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وارتفع عدد الإصابات كذلك إلى 128 ألفا و948 بعد تسجيل 4 آلاف و316 حالة جديدة حتى عصر اليوم، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

في إيطاليا، اليوم (أ ب)

وسجلت أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا في إيطاليا، في 27 آذار/ مارس الماضي، وبلغت 969 وفاة.

وبحسب الأرقام الرسمية، توفي نحو 16 ألف شخص جراء "كوفيد-19" في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا على هذا الصعيد في العالم.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و249 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 256 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".


#إيطاليا
#فيروس كورونا
#وفيات
#حصيلة إجمالية

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