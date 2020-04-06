الصحة العالمية: الكمامات لوحدها ليست كافية لمواجهة كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

وجّهت منظمة الصحة العالميّة، اليوم الإثنين، تحذيرًا من أن استخدام، الكمامات لوحدها غير كافٍ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو إنه "على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ".

وأضاف أن "الكمامات يجب ألا تستخدم إلا في إطار حزمة إجراءات وقائية أخرى"، مضيفًا أنه "لا يوجد جواب حاسم وما من حل سحري، الكمامات لوحدها لا يمكنها وقف تفشي كوفيد-19".

لكنه شدد على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة.

أفغانستان (أ ب)

وندد تيدروس بالمقترحات "العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام أفريقيا كحقل اختبار للقاح محتمل ضد كوفيد-19 يتوقع أن التوصل إليه لا يزال يستغرق ما بين 12 و18 شهرًا.

وقال مدير عام المنظمة الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الأثيوبي إن "أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بالتصريحات التي اعتبرها من إرث "العقلية الاستعمارية".

وأضاف أنه "كان سماع هذا النوع من التصريحات من علماء في القرن الـ21 أمرًا مخزيا ومريعا. ندينها بأشد العبارات ونطمئنكم بأن ذلك لن يحدث".