مستجدات كورونا: بصيص أمل بأوروبا وأميركا تنتظر الأسوأ

في الوقت الذي ظهرت بوادر أمل في أوروبا للحد من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، تستعد الولايات المتحدة الأميركية لمرحلة سيئة مع تفشي الفيروس وارتفاع عدد الوفيات.

وأسفر انتشار فيروس كورونا المستجد عن وفاة نحو 70 ألف شخصا في العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتم تشخيص قرابة مليون و300 ألف إصابة بالفيروس في 191 دولة ومنطقة، منذ بدء تفشي الوباء، غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءا من الحصيلة الحقيقية، لأن عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 238,800 شخص على الأقل حتى اليوم، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي: الولايات المتحدة 1200 وفاة جديدة، وإسبانيا 674 وفاة، والمملكة المتحدة 621 وفاة.

وظهرت بوادر مشجعة في إيطاليا وإسبانيا، في معركتهما ضد الوباء الذي يجتاح العالم، حيث سجلت إيطاليا الأحد أدنى حصيلة يومية من الوفيات الناجمة عن الفيروس، فضلا عن انخفاض في الحالات الحرجة لليوم الثاني.

وفي إسبانيا، ذكر مسؤولون أيضا أن عدد الوفيات تراجع لليوم الثالث على التوالي، ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها ستمدد الإغلاق شبه التام حتى 25 أبريل/نيسان.

بينما تستعد الولايات المتحدة لأسبوع ينتظر أن يكون الأصعب، حيث يزداد عدد الوفيات في أميركا، مع تسجيل نيويورك بؤرة الوباء في البلاد مئات الوفيات يوميا، وتوفي أكثر من 1200 شخص جراء إصابتهم بالفيروس خلال 24 ساعة، استنادًا إلى إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت البلاد 337,072 إصابة و9,633 وفاة، حسب الجامعة. وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا" مع "أرقام سيئة جدا" لناحية عدد الضحايا. وقال "سيكون الأسبوع الأصعب على الأرجح" و"سيموت كثيرون".

وحذر مدير المعهد القومي الأميركي للأمراض المعدية والحساسية أنتوني فاوتشي، من أن الارتفاع الكبير في الإصابات سيستمر خلال الأسبوع الجاري وربما الأسبوع المقبل أيضا، داعيا الأميركيين إلى الاستعداد والالتزام بإرشادات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وأعلن في الصين تسجيل 39 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، كلها واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض في نهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت. وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل وفاة واحدة في 5 أبريل/نيسان.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت اليوم 47 حالة فقط، وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد أعلنت اليوم الاثنين حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقل عن 50، وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 شباط/فبراير.

وفي اليابان، قالت صحيفة يوميوري إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك اليوم الإثنين.