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أكثر من 22 ألف جريمة لليمين الألمانيّ المتطرف في 2019

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 17:56

أكثر من 22 ألف جريمة لليمين الألمانيّ المتطرف في 2019
توضيحية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

ارتكب اليمين المتطرف في ألمانيا، أكثر من 22 ألف جريمة في البلاد خلال العام 2019، بحسب بيانات كشفت عنها وزارة الداخلية الألمانية.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إن الأرقام النهائية حول هذا الخصوص، ستتضح في التقرير الذي سيتم الكشف عنه في أيار/ مايو المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي معرض ردها على استفسار لبرلمانيٍّ من حزب الخضر، أوضحت الوزارة، أن العام الماضي شهد ارتكاب 22 ألفا و337 جريمة من أتباع اليمين المتطرف.

وأضافت الوزارة أن أغلب هذه الجرائم تندرج تحت "البروباغندا أو تحريض الشعب"، مبينة أن أتباع اليمين المتطرف ارتكبوا 986 جريمة ممن تندرج تحت "أعمال عنف".

ولفتت الوزارة إلى أن عام 2018، شهد وقوع 20 ألفا و431 جريمة من طرف اليمين المتطرف.

ويرى جهاز حماية الدستور الألماني، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية (BFV)، أن اليمين المتطرف في البلاد يمكن أن يشكل أخطارا إرهابية، وأن هناك أكثر من 24 ألف يميني متطرف في البلاد 13 ألفا منهم يميلون للعنف.


#اليمين المتطرف
#اليمين المتطرف في ألمانيا
#22 ألف جريمة
#حزب الخضر
#البروباغندا
#تحريض الشعب

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