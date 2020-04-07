ترامب وبايدن يبحثان كورونا باتصال "ودّي"

أجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس، الإثنين، اتصالا هاتفيًا مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، تناول وباء كورونا، الذي يتفشّى في الولايات المتّحدة.

وقال ترامب إن المحادثة كانت "وديّة"، وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض "لقد استمتعت بالحوار، وآمل أن يكون هو أيضًا قد استمتع به"، مشيرًا إلى أنّ الحوار بينه وبين نائب الرئيس السابق استمر زهاء 15 دقيقة قدّم خلالها الأخير "اقتراحات".

وفكرة إجراء هذه المكالمة أطلقها في بادئ الأمر بايدن، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يعلن الرئيس الجمهوري المرشّح لولاية ثانية قبوله بها من حيث المبدأ، لكن من دون تحديد أي موعد لتنفيذها.

وبايدن (77 عامًا) هو المرشّح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الديموقراطيين في مواجهة آخر خصم متبقّ له هو السناتور المستقلّ بيرني ساندرز (78 عاما).

وتأتي هذه المكالمة في وقت توفّي فيه 1150 شخصًا من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف وفاة، من أصل 366 ألف مصاب، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حاليًا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.