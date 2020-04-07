كورونا: الصين خالية من حالات الوفاة وأميركا تسجل 1150 حالة خلال الـ24 الأخيرة

لم تسجل الصين، اليوم الثلاثاء، حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، الأمر الذي يعتبر سابقة في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني/ يناير، فيما توفّي 1150 شخصًا في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 إلى أكثر من 10 آلاف وفاة، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، أمس الإثنين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج.

ومنذ آذار/ مارس يتضائل عدد المصابين الجدد بالفيروس، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها لغاية اليوم حوالى ألف إصابة.

وقد أعلنت الصين في 11 كانون الثاني/ يناير تسجيل أول وفاة ناجمة عن الفيروس بعدما أبلغت عن ظهور فيروس كورونا المستجدّ فيها للمرة الأولى في نهاية كانون الأول/ ديسمبر في مدينة ووهان.ومذّاك بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الفيروس 3331 وفاة.

وأمس الإثنين فقد انخفضت حصيلة الوفيات اليومية إلى أدنى مستوى لها إذ أعلنت الصين تسجيل وفاة واحدة فقط، قبل أن تعلن الثلاثاء أنّ عدد الوفيات الجديدة بلغ صفرًا.

أما بخصوص عدد الإصابات الجديدة فبلغ بحسب الحصيلة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 32 إصابة، ليس بينها أيّ إصابة التقطت داخل البلاد. وأكّدت لجنة الصحّة الوطنية في بيانها أنّ كلّ المصابين الجدد هم مسافرون عادوا حديثاً من الخارج حيث التقطوا العدوى.

كما أحصت السلطات 30 مصابًا بالفيروس لم تظهر عليهم أية عوارض للمرض، لترتفع بذلك حصيلة المصابين الذين لم تظهر عليهم أية عوارض مرضية إلى 1033 مصابًا. وربع هذه الإصابات تقريبًا وافدة من الخارج.

وأما في الأسبوع الماضي بدأت الصين، للمرة الأولى، الإعلان عن أعداد المصابين الذين لم تظهر عليهم أية عوارض لمرض كوفيد-19.

بينما يبلغ عدد الوفيات في الصين صفرًا، أعلنت جامعة هوبكينز في الولايات المتحدة، إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ اليوم الثلاثاء، 10 آلاف و783 شخصًا.

وأضافت أنّ إجمالي عدد الإصابات في البلاد تخطّى 366 ألف إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة حوالى 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

وتعدّ نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، إذ سجّلت الولاية أكثر من 4750 من أصل 130 ألف إصابة، أكثر من نصفها في مدينة نيويورك.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإنّ كورونا سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.

وتتفاوت القيود المفروضة في الولايات المتّحدة على تنقلات المواطنين والاختلاط في ما بينهم باختلاف الولايات إذ إنّ هذه القيود مفروضة على المستوى المحلّي وليس الفدرالي.