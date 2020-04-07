كورونا بإيران: 155 وفاة جديدة والفيروس يُصيب 11 نائبا جديدا

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران، 3 آلاف و872، بعد تسجيل 155 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما ارتفع عدد النواب الذين أصابهم الفيروس وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، فقد بلغ عدد الإصابات بالبلاد 63 ألف و589، بعد تسجيل ألفين و89 حالة إصابة جديدة.

ووصف جيهانبور حالة 3 آلاف و987 من المصابين بأنها "حرجة".

وفي المقابل أشار إلى تعافي ألفين و803 حالات منذ يوم أمس الاثنين، ومغادرتهم للمستشفى.

في إيران (أرشيفية - أ ب)

الفيروس يُصيب 11 نائبا جديدا

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت السلطات الإيرانية، صابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بالفيروس، وفق "الأناضول".

وأفاد محمد رضا طابش عضو لجنة رئاسة البرلمان الإيراني لوكالة أنباء العمال الإيرانية، أنه تم إجراء اختبارات للنواب الإيرانيين وجميع العاملين في البرلمان.

وأضاف أن النتائج أظهرت إصابة 11 نائبا، مشيرا أن جميع نتائج الاختبارات لم تصدر بعد، متوقعا أن تكون الإصابات بنحو 50 نائبا.

وسبق أن أصيب 23 نائبا بالفيروس، حيث توفيت فاطمة رهبر عضو البرلمان عن العاصمة طهران في 7 مارس/آذار الفائت، كما أصيب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.

وحتى ظهر الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم أكثر من مليون و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".