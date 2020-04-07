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منظمة الصحة العالمية: العالم بحاجة إلى 5.9 ملايين ممرض

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 15:13

منظمة الصحة العالمية: العالم بحاجة إلى 5.9 ملايين ممرض
طاقم طبي في باريس (أ ب)
عرب ٤٨

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، في تقرير أعدته مع المجلس الدولي للممرضات وحملة "التمريض الآن"، إن هناك فجوة عالمية يتعين سدها بواقع 5.9 ملايين ممرض وممرضة، حول العالم، أظهرتها جائحة كورونا.

وذكرت المنظمة أن أقل من 28 مليون ممرض وممرضة حاليا بالعالم، فيما ازداد عدد العاملين في التمريض بين 2013 ـ 2018، بواقع 4.7 ملايين شخص، بحسب ما أوردا وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت إلى أن الفجوة العالمية الواجب سدها اليوم في مجال التمريض، تبلغ 5.9 ملايين ممرض وممرضة، حيث تتركز الفجوات الأكبر في بلدان إفريقيا وجنوب شرق آسيا وإقليم المنظمة لشرق المتوسط.

وتشكل كوادر التمريض، أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة حول العالم، "وما زال الممرضون على مر التاريخ وحتى اليوم، في الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد صحة الناس في أنحاء المعمورة".

طاقم طبي في باريس (أ ب)

ولفت التقرير إلى أن "أكثر من 80 بالمئة من الممرضين في العالم، يعملون في بلدان تؤوي نصف سكان العالم فقط، وأن واحدا من كل ثمانية ممرضين أو ممرضات يعملون خارج البلد الذي ولدوا فيه أو تلقوا فيه تدريبهم".

وأوضح أن "شيخوخة القوى العاملة في مجال التمريض، تُعد عامل تهديد آخر، حيث يتوقع أن يتقاعد واحد من كل ستة ممرضين أو ممرضات حول العالم في غضون السنوات العشر القادمة".

ولتفادي العجز العالمي في كادر التمريض، تشير تقديرات التقرير إلى أن "البلدان التي تواجه نقصا في كوادر التمريض، عليها أن تزيد من مجموع عدد خريجي التمريض لديها بمعدل 8 بالمئة سنويا".


#منظمة الصحة العالمية
#المجلس الدولي للممرضا
#حملة "التمريض الآن"
#فيروس كورونا
#جائحة كورونا

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