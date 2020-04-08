كورونا: تضاعُف عدد المصابين في الجيش الأميركي ونيويورك تسجّل أعلى حصيلة يومية

تضاعف، اليوم الأربعاء، عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأميركي، وسجّلت ولاية نيويورك أعلى حصيلة يومية للوفيات بالفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن حصيلة المصابين بكورونا في الجيش الأميركي، بلغت ألفيّ حالة، بعدما كان العدد الإجمالي، ألف إصابة فقط حتى الأحد الماضي، حسبما نقلت "أسوشييتيد برس".

وتزداد حصيلة الإصابات بكورونا في صفوف الجيش الأميركي بشكل ملحوظ، فقبل أسبوع واحد كان عدد المصابين بالفيروس في الجيش 771.

ويأتي إعلان تضاعف حالات الإصابة بكورونا بين العسكريين الأميركيين، بعد يوم من تأكيد البحرية إصابة 200 بحار كانوا على متن حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودورروزفلت" بكورونا.

وأجريت الفحوصات على أكثر من ألفيّ بحار، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، الثلاثاء.

وكانت حاملة الطائرات الأميركية موضع جدل خلال الأيام الماضية، بعد إقالة قائدها بريت كروزيه الذي اتهم البنتاغون بتجاهل رسالة استغاثة أرسلها للإبلاغ غن تفشي كورونا بين 4 ألاف بحار من اصل 5 ألاف.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى عصر اليوم، أكثر من 13 ألفا و800 وفاة بكورونا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 400 ألف حالة.

في نيويورك (أ ب)

779 وفاة جديدة في نيويورك

وسجّلت ولاية نيويورك أعلى حصيلة يومية للوفيات من جراء "كوفيد-19" مع 779 وفاة في غضون 24 ساعة، وفق ما أعلن الحاكم آندرو كومو الذي أشار إلى أن تقدّم الجائحة بدأ يشهد استقرارا.

وأكد كومو في مؤتمره الصحافي اليومي أن تدابير العزل ووقف الأنشطة غير الضرورية "تؤدي غرضها"، موضحا أن "منحنى" الزيادة في حالات الاستشفاء بدأ يستقر.

وأُدخل 586 شخصا إلى مستشفيات الولاية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قريب من ذاك المسجل في الأيام الثلاثة الماضية إلا أنه أدنى بكثير مما سُجّل في الولاية بين 25 آذار/ مارس و3 نيسان/ أبريل حين تخطّى العدد اليومي للذين أدخلوا المستشفى ألف مصاب (باستثناء 27 نيسان/ أبريل).

وحذّر كومو أن الأمور لم تصبح بعد تحت السيطرة مذكّرا بأن الولاية سجّلت إلى حد الآن 6268 وفاة جراء كوفيد-19.

والوفيات المسجّلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية والبالغة 779 حالة تتخطى الحصيلة اليومية المسجّلة أمس الثلاثاء، والتي بلغت 731 حالة.

وقال كومو إن تراجع الحالات اليومية لدخول المستشفى "يرتبط مباشرة بأنشطتنا وسلوكنا"، مضيفا أن "المنحنى سيتغيّر" للأسوأ إن تخلينا عن تطبيق القيود.

وأوضح أن "أحدا لا يقول إننا بلغنا الذروة".

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و478 ألفا، توفي منهم أكثر من 86 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 316 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".