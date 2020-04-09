كورونا حول العالم: الوفيات نحو 89 ألفا والإصابات تتجاوز 1.5 مليون

أودى فيروس كورونا المستجد حتى الآن بحياة نحو89 ألف شخص حول العالم، كما تم إصابة نحو 1.5 مليون شخص بالفيروس في 192 دولة، فيما تعافى ما لا يقل عن 275.5 ألف شخص من هذا المرض.

ويأتي انتشار الفيروس حول العالم، في الوقت الذي رفعت التقييدات عن ووهان الصينية، وهي البؤرة التي انطلق منها الفيروس إلى بقية أنحاء العالم، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع الأربعاء بعدما رفعت السلطات الإغلاق التام الذي فرض منذ أشهر على المدينة.

ومع رفع الإغلاق عن ووهان، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها حيث اكتظت محطات القطارات والحافلات بالركاب الساعين للخروج من المدينة، وارتدى البعض البزات الواقية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل، حالتي وفاة، و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها وافدة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ425769 حالة، وفي المرتبة الثانية تأتي بعدها إسبانيا بـ146690 إصابة، بينما حلت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ139422، وتلتها فرنسا بـ112950 مصابا، وألمانيا بـ112113 حالة.

أما بما يخص الوفيات جراء الفيروس، تحتل إيطاليا المرتبة الأولى حول العالم بـ17669 حالة وفاة، وحلت بالمرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ14604 وفيات، بينما إسبانيا في المرتبة الثالثة بـ14555، وتلتها فرنسا بـ10869، وإيران بـ3993 وفاة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 930 وفاة جديدة، وهو أعلى عدد وفيات يومي تسجله البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 7000 وفاة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حالته الصحية تتحسن على نحو مطرد، بينما يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي السويد تم تسجيل 96 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 726 إصابة جديدة. بينما في النرويج سجلت 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 6010.

وفي الدول العربية، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 272 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2800، وارتفاع الوفيات إلى 41.

وفي قطر أعلن عن تسجيل 153 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 2200 إصابة، وتسجيل 28 حالة شفاء من المرض رفعت عدد المتعافين في الدولة إلى 178 شخصا.

بينما في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 419 حالة.

وفي الكويت ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 355 بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 300 إصابة جديدة، ليتجاوز العدد الإجمالي 2659، في حين وصل عدد المتعافين إلى نحو 240.

بينما في المغرب ارتفع العدد الإجمالي إلى 1242 إصابة. وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و104 إصابات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 1202. كما سجلت 4 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 69.