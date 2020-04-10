إصابات كورونا تقترب من 27 ألفا في بلجيكا و122 وفاة في إيران

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في بلجيكا إلى 26 ألفا و667، اليوم الجمعة، إثر تسجيل 1684 إصابة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن "مركز الأزمة" البلجيكي الخاص بمكافحة كورونا، فقد تعافى 404 مريضا، بينما جرى نقل 462 مصابا بالفيروس إلى المستشفيات، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان، أن العدد الإجمالي للمصابين بالمستشفيات يبلغ 5 آلاف و610، منهم 1278 في وحدات العناية المركزة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن البلاد سجلت في الساعات الـ24 الماضية، 1684 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 26 ألف و667.

من جهة أخرى، بلغت وفيات كورونا بعموم البلاد 3 آلاف و19، منذ تسجيل أول وفاة جراء الفيروس في 11 مارس/آذار الماضي، حسب نفس البيان.

122 وفاة في إيران

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4232، والإصابات إلى 68 ألفا و192 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، في تصريحات صحفية، أنه تم تسجيل 122 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 4232.

وأوضح أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 68 ألفا و192، بعد تسجيل 1972 حالة جديدة، بحسب "الأناضول".

وأضاف جهانبور أن من بين المصابين 3969 شخصًا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 35 ألفًا و465 حتى ظهر الجمعة.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوزت إصابات كورونا حول العالم، مليون و614 ألفا، والوفيات أكثر من 96 ألفا، بينما عدد المتعافين نحو 363 ألفا.