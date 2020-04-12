كورونا: ارتفاع عدد الضحايا في إسبانيا و"استقرار" في دول عربية

تشهد بعض الدول الأوروبيّة على تراجع أعداد ضحاياها إثر الإصابة بفيروس كورونا، ومنها إسبانيا خلال الأيام الأخيرة، لكن خلافًا لنتائج يوم أمس، ارتفع عدد الضحايا بالفيروس لما يقارب بـ100 ضحيّة في إسبانيا، أما في بلجيكا يُلاحظ أن عدد ضحايا اليوم تراجع عن يوم أمس.

وفي دول عربيّة يواصل الفيروس انتشاره ببطء ويحافظ على استقراره بازدياد عدد الإصابات بشكل طفيف. وفي ما يلي أرقام بعض الدول الأوروبية والعربيّة؛

إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانيّة، اليوم الأحد، عن تسجيل 619 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 16972.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، سجّلت إسبانيا 4167 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 166019 إصابة.

بلجيكا

وسجلت بلجيكا، اليوم الأحد، 268 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3614. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 29647، وذلك بعد تسجيل 1629 إصابة جديدة.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 117 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للوفيات في إيران إلى 4474.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانيّة، اليوم الأحد، 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 71686.

بيروت (أ ب)

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتيّة، ظهر الأحد، عن تسجيل 80 إصابة أخرى بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1234.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة أن حالات الشفاء بلغت 133، وحالة وفاة واحدة من إجمالي الإصابات.

ماليزيا

سجّلت وزارة الصحة الماليزية اليوم السبت، 153 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4683.

المغرب

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 1617، بعد تسجيل 72 إصابة جديدة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المغربيّة.

وسجّلت السلطات المغربيّة 4 حالات وفاة في البلاد ما يرفع الحصيلة الكلية للضحايا إثر الفيروس إلى 113.

العراق (أ ب)

العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في ما رفعت الإجمالي في البلاد إلى 74.

لبنان

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 630.