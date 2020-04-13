روسيا تطلق نظامًا إلكترونيًا لمراقبة الالتزام بالعزل المنزلي

أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الإثنين، عن إطلاق نظام تأشيرات تنقل إلكترونية يهدف إلى تعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية باعتبارها بؤرة وباء كورونا المستجد في البلاد.

ومنحت هذه التأشيرات حتى الأربعاء، ويمكن الحصول على هذه التأشيرة عبر تقديم طلب إلكتروني على موقع البلدية، وهي تشمل التنقلات بالسيارة أو وسائل النقل العام للتوجه إلى العمل أو الطبيب مثلًا.

ويعفي النظام كل من موظفي البلدية، والعساكر، والقضاة، والمحامين، وكُتّاب العدل، والصحافيين من واجب استصدار التأشيرة خلال تنقلاتهم المهنية، كما يعفى حاليًا السكان الذي يتنقلون سيرًا على الأقدام.

وأعلن سوبيانين في الخطاب المتلفز ذاته عن وقف عمل كل الشركات غير الأساسية تقريبًا، وتطرّق إلى تفاقم الوضع في الأسبوع الماضي رغم إجراءات العزل التي أرغمت 75% من السكان على البقاء في المنازل على حد قوله، متوقعًا أن تكون الأسابيع المقبلة صعبة.

وصرّحت مساعدة رئيس البلدية، اناستازيا راكوفا، أن الأجهزة الطبية في مدينة موسكو التي يزيد تعدادها السكاني عن 12 مليون نسمة على وشك الانهيار، مشيرةً إلى أن إجراءات العزل لم تؤخذ على محمل الجد كما يجب.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإغلاق روسيا لشهر كامل في نيسان/أبريل مع دفع أجور كل الموظفين غير القادرين على أداء أعمالهم بسبب إجراءات العزل.

وأعلنت روسيا حتى الآن عن تسجيلها لـ15770 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد، و130 حالة وفاة.