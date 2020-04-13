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محاصرة كورونا: إيطاليا تقلّص أضرارها لليوم الـ10 على التوالي

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 20:43

محاصرة كورونا: إيطاليا تقلّص أضرارها لليوم الـ10 على التوالي
إيطاليا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تخطت إيطاليا اليوم الإثنين، حاجز العشرين ألف وفاة بفيروس كورونا، وفق آخر إحصاء للسلطات الرسمية في البلاد، مع تسجيل تراجع في عدد المرضى الموجودين في العناية المركزة لليوم العاشر على التوالي.

وبيّنت أرقام الدفاع المدني الإيطالي، أن وزارة الصحة سجّلت في الـ24 ساعة الأخير 566 وفاة إضافية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى عشرين ألفا و465، فيما بلغت حصيلة الإصابات 159 ألفًا و516 بارتفاع قدره 3153 إصابة مقارنة بيوم الأحد.

ويعكس تراجع عدد مرضى العناية المركزة من ذروته في 3 نيسان/ أبريل حين بلغ 4068 شخصا إلى 3260 شخصا الإثنين، تحسنا عاما في منحى كوفيد-19 في إيطاليا. وتراجعت الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى عند 2%.

إيطاليا (أ ب)

وكانت إيطاليا قد مدّدت الأسبوع الماضي الإغلاق التام المفروض في البلاد حتى 3 أيار/ مايو. وعلى الرغم من أن قرار التمديد حظي بتأييد الأطباء لكن الشركات عارضته وأبدت شكوكا في قدرتها على تحمل كلفة استمرار الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية.

وستعيد إيطاليا يوم غد الثلاثاء، فتح عدد من المكتبات ومراكز غسيل الملابس في قرار تجريبي تسعى من خلاله إلى الاطّلاع على مدى التقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي.


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من عرب 48

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