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ساندرز يدعم بايدن من أجل توحيد الجهود ضد ترامب

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 00:03

ساندرز يدعم بايدن من أجل توحيد الجهود ضد ترامب
بيرني ساندرز (عن اليسار) وجو بايدن (عن اليمين) (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

صرّح السيناتور الأميركي عن الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، عن دعمه لمنافسه السابق جو بايدن، في الانتخابات التمهيديّة الداخلية للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويأتي دعم ساندرز لبايدن، بعد أن أعلن الأول عن انسحابه من المنافسة الداخلية في الحزب الديمقراطي، من أجل توحيد الجهود لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر من نهاية العام.

وجاء في تغريدة لساندرز عبر "تويتر" أنه "علينا أن نتّحد لإلحاق الهزيمة بأخطر رئيس في الزمن المعاصر"، قبل أن يظهر برفقة بايدن في بث مباشر أعلن فيه دعمه له.

وكان ساندر البالغ من العمر 78 عامًا، قد قرر الأربعاء الماضي الانسحاب من سباق الانتخابات داخل الحزب الديموقراطي بعد حملة متقلبة.

وفي المقابل، دعا بايدن ابن الـ77 عاما الذي أصبح المرشّح الأوحد للحزب إلى الاتحاد من أجل إلحاق الهزيمة بترامب. ونشر نائب الرئيس السابق على "تويتر" صورة له مع ساندرز بعيد إعلان الأخير دعمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

لكن فوز بايدن رسميا بالترشح عن الحزب الديموقراطي لن يعلن إلا في مؤتمر الحزب الذي أرجئ إلى 17 آب/ أغسطس بسبب فيروس كورونا.

وكان ساندرز قد خاض منافسة حادة مع هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب في العام 2016، فازت فيها الأخيرة بالترشح لكنّها خسرت الانتخابات العامة أمام ترامب.


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