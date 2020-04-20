الصين: فتح أبواب المدارس الثانوية في هوباي ابتداءً مطلع الشهر المقبل

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها ستفتح اعتبارا من 6 أيار/مايو أبواب المدارس أمام طلاب المرحلة الثانوية في مقاطعة هوباي، التي كانت تُعتبر بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت سلطات هوباي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن امتحانات البكالوريا المعروفة بامتحانات "بغاكاو"، ستبدأ في 7 تموز/ يوليو كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.

وسجلت هوباي منذ بداية أزمة تفشي الوباء نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة بالوباء أعلنت عنها السلطات الصينية، وهوباي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضررا من الوباء في الصين.

وأغلقت السلطات المدارس والجامعات في الصين في أواخر كانون الثاني/ يناير للحد من تفشي الوباء، كما أغلقت مقاطعة هوباي بكاملها إلى أن أنهت عاصمتها ووهان الحجر الصحي في 9 نيسان/ أبريل، ثم فتحت المنشآت التعليمية مجددًا في معظم المقاطعات الصينية، لا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.