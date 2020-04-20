  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصين: فتح أبواب المدارس الثانوية في هوباي ابتداءً مطلع الشهر المقبل

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 11:45

الصين: فتح أبواب المدارس الثانوية في هوباي ابتداءً مطلع الشهر المقبل
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها ستفتح اعتبارا من 6 أيار/مايو أبواب المدارس أمام طلاب المرحلة الثانوية في مقاطعة هوباي، التي كانت تُعتبر بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت سلطات هوباي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن امتحانات البكالوريا المعروفة بامتحانات "بغاكاو"، ستبدأ في 7 تموز/ يوليو كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.

وسجلت هوباي منذ بداية أزمة تفشي الوباء نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة بالوباء أعلنت عنها السلطات الصينية، وهوباي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضررا من الوباء في الصين.

وأغلقت السلطات المدارس والجامعات في الصين في أواخر كانون الثاني/ يناير للحد من تفشي الوباء، كما أغلقت مقاطعة هوباي بكاملها إلى أن أنهت عاصمتها ووهان الحجر الصحي في 9 نيسان/ أبريل، ثم فتحت المنشآت التعليمية مجددًا في معظم المقاطعات الصينية، لا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.


#الصين
#ووهان
#هوباي
#كورونا المستجد

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل تواصل اعتقال 21 أسيرا أردنيا
إسرائيل تواصل اعتقال 21 أسيرا أردنيا

2020-04-20

ترامب: "أود مساعدة إيران في مكافحة كورونا بحال طلبت ذلك"
ترامب: "أود مساعدة إيران في مكافحة كورونا بحال طلبت ذلك"

2020-04-20

كورونا عربيا: تمديد الحجر العام والإبقاء على المساجد مغلقة برمضان
كورونا عربيا: تمديد الحجر العام والإبقاء على المساجد مغلقة برمضان

2020-04-20

الأكثر قراءة

المافيا الإيطالية تحاول ملء فراغ الحكومة

المافيا الإيطالية تحاول ملء فراغ الحكومة

2020-04-19
الصحة الإسرائيلية: 172 حالة وفاة بكورونا والإصابات 13362

الصحة الإسرائيلية: 172 حالة وفاة بكورونا والإصابات 13362

2020-04-19
مستجدات كورونا: 89 إصابة في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

مستجدات كورونا: 89 إصابة في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

2020-04-19
نزاع في ظل الكورونا: نقابة المعلمين ترفض خطة الحكومة

نزاع في ظل الكورونا: نقابة المعلمين ترفض خطة الحكومة

2020-04-19
ازدياد في حالات كورونا: 96 إصابة بدير الأسد و24 بالبعنة

ازدياد في حالات كورونا: 96 إصابة بدير الأسد و24 بالبعنة

2020-04-19