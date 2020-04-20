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ترامب: "أود مساعدة إيران في مكافحة كورونا بحال طلبت ذلك"

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 11:01

ترامب: "أود مساعدة إيران في مكافحة كورونا بحال طلبت ذلك"
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لإيران في مكافحة كورونا، في حال طلبت الأخيرة ذلك.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أمس الأحد إنه "أود مساعدة إيران في مكافحة كورونا، إن تقدمت بطلب في هذا الخصوص".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الإيرانية حول حالات الوفاة والإصابة، غير صحيحة.

وحسب آخر حصيلة رسمية صادرة عن السلطات الإيرانية أمس الأحد، فقد بلغ عدد وفيات كورونا في البلاد، 5 آلاف و118، فيما وصل عدد المصابين إلى 82 ألفا و211.

وفيما يخص مكافحة بلاده للفيروس، أكد ترامب أن بلاده تحقق تقدما مستقرا في هذا الخصوص، وأضاف أن حكومته تعتزم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 450 مليار دولار لصغار الكسبة والمراكز الصحية الريفية.

توفي 1,997 شخصا في الولايات المتحدة من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد إلى 40,661، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، قبيل فجر اليوم، الإثنين. وأشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 759,086 منذ بدء الوباء.

وتشهد الولايات المتحدة صراعا بين الرئيس، دونالد ترامب، الداعي إلى تسريع استعادة النشاط الاقتصادي، وعدد من حكام الولايات الديمقراطيين، على خلفية تدابير الحجر.


#مكافحة كورونا
#إيران

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