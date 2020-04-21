430 وفاة في إسبانيا وإصابات بلجيكا تتجاوز 40 ألفا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 21 ألفا و282، إثر تسجيل 430 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما سجّلت بلجيكا 973 إصابة بالفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، في بيان، أوردت فيه معطيات الوفيات والإصابات بالفيروس في البلاد، إن البلاد سجلت 3 آلاف و968 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204 آلاف و178.

وأفادت بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 82 ألفا و514، بعد تسجيل ألفا و927 حالة شفاء.

وأعلنت الحكومة الائتلافية اليسارية في وقت سابق، أنها ستمدد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 14 آذار/ مارس، لغاية 9 أيار/ مايو.

وفي بلجيكا، سُجّلت 973 إصابة بالفيروس خلال آخر أربع وعشرين ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 40 ألفا و956.

وبحسب بيان صادر عن مركز الأزمة في بلجيكا، فإن 107 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 9002.

وأضاف البيان أن 170 شخصا فقدوا حياتهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 5 آلاف و998.

وأشار إلى أن 8 مرضى دخلوا وحدات العناية المركزة، ليرتفع عدد الذين يتلقون العلاج في تلك الوحدات إلى 1079.

وإجمالا أصاب الفيروس حتى صباح الثلاثاء، أكثر من مليونين و482 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 170 ألفا، وتعافى أكثر من 652 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.