إيران تعلن إطلاق أولّ قمر صناعي عسكري... واشنطن: "يجب محاسبتها"

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، أنها أطلقت بنجاح، أول قمر صناعي عسكري، بعد شهرين من فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار وفي خضم التوتر مع واشنطن، فيما كذبت الاستخبارات الأميركية، "دعاية إيران" عن إطلاقها للقمر الصناعي.

وجاء الإعلانُ الإيرانيّ عن إطلاق الصاروخ، بعد ساعات من إعطاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية "تستفز" السفن الأميركية في الخليج، في تصريح يأتي بعد حادث بحري جديد بين سفن أميركية وزوارق للحرس الثوري الإيراني في 15 نيسان/ إبريل.

وكتب موقع الحرس الثوري "سباه نيوز" أن القمر "نور 1" قد "استقر في مداره حول الأرض على ارتفاع 425 كيلومترا".

وبثّ التلفزيون الحكومي صورا لما قدمه على أنه القمر الصناعي الذي تم تركيبه على صاروخ لإطلاقه الأربعاء. ويمكن على جسم الصاروخ قراءة اسمه "قاصد".

وقال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أزاري جهرومي، اليوم الأربعاء، إنه زار موقع الإطلاق قبل ثلاثة أسابيع وأشاد "بالإنجاز الوطني العظيم"، معربا عن "تهانيه الخالصة للقوة الجوفضائية" لدى الحرس الثوري، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

الصاروخ بعيد إطلاقه (أ ب)

بدوره، أكد المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب، جون بولتون، في تغريدة عبر "تويتر" أن إطلاق القمر الصناعي "دليل" على أن الضغط الذي يمارس على إيران غير كافٍ.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا أخفقت في وضعه في المدار في 9 شباط/ فبراير. وقد أدانت فرنسا والولايات المتحدة إطلاق القمر حينها واتهمتا طهران بالعمل على تعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية من طريق إطلاق أقمار اصطناعية.

وكانت الولايات المتحدة قد وصفت إطلاق طهران صاروخا بهدف وضع قمر اصطناعي في المدار في كانون الثاني/ يناير 2019 بأنه "استفزاز" وانتهاك لقرار مجلس الأمن، فيما تؤكد طهران التي تنفي التخطيط لامتلاك سلاح ذري، أن برامجها البالستية والفضائية قانونية ولا تنتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدعوها إلى "الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية ، بما في ذلك تلك التي تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وتثير هذه التصريحات المخاوف من تصعيد جديد بين الطرفين لتزامنه مع تأكيد الحرس الثوري نجاح إطلاق القمر "نور 1". وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن وضع القمر في المدار مثنيا عبر موقعه على شبكة الإنترنت على "نجاح كبير تسجله الجمهورية الإسلامية وتطور جديد في مجال الفضاء".

على صلة، نقلت قناة "الحرة" الأميركية، عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، والذي لم تُسمّه، القول، إن "الاستخبارات لم ترصد دخول أي قمر صناعي إيراني إلى مدار الأرض".

وذكر المصدر ذاته أن "المعلومات ترجح فشل عملية الإطلاق".

في السياق، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاقها للقمر الصناعي.

(أ ب)

ووعد بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات، كما قال خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: "أعتقد أنه يجب محاسبة إيران على ما قامت به".

وأضاف: "لقد أكد الإيرانيون على الدوام أن هذه البرامج منفصلة بالكامل عن أي جانب عسكري وأنها محض برامج تجارية".

وأوضح أن إطلاق قمر اصطناعي عسكري اليوم؛ "يثبت أننا كنا على حق هنا في الولايات المتحدة" عبر التنديد ببرامج عسكرية خفية.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت "بنجاح" أول قمر اصطناعي عسكري بعد شهرين على فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار وفي إطار من التوتر مع واشنطن.