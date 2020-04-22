  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تخفيف تدريجيّ لتدابير كورونا في بلدان أوروبية

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 17:11

تخفيف تدريجيّ لتدابير كورونا في بلدان أوروبية
في إحدى محطات الباصات في برلين، ألمانيا (أ ب)
عرب ٤٨

بدأت بلدان أوروبية برفع التدابير التي كانت قد اتخذتها سابقا في إطار مكافحة فيروس كورونا، بشكل تدريجي، عقب تراجع سرعة انتشار الفيروس على أراضيها، فيما أصاب الفيروس أكثر من مليونين و572 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، وتعافى أكثر من 701 ألفا، حول العالم، حتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأعلن رئيس وزراء تشيكيا، أندري بابيس، أنه لا يؤيّد تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى، بعد أن تم تمديدها سابقاً حتى نهاية أبريل/نيسان الحالي.

وواجهت حكومة تشيكيا انتقادات من رجال الأعمال في البلاد، بسبب التخفيف البطيء للتدابير المتخذة، فيما صرّحت غرفة التجارة أن الحكومة تأخرت كثيراً في تخفيف التدابير.

وسجلت التشيك حتى الآن 7 آلاف و41 إصابة بالفيروس، و204 حالة وفاة.

وفي بولندا، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا إلى 10 آلاف و34، والوفيات إلى 404، وسط مطالبة السياسيين والأطباء، المتعافين من الفيروس، بالتبرع بـ"البلازما المناعية" لمواجهة كورونا، مؤكدين على فاعليتها في علاج المصابين بالفيروس.

وصربيا التي تشهد استمرارا لحالة الطوارئ، أعلنت إعادة فتح الأسواق بشكل جزئي، وهو ما تم اليوم في العاصمة براغ، منذ ساعات الصباح.

ووضعت السلطات الصربية، شروطا لأصحاب المحلات المفتوحة، مثل إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة التباعد.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الصربية السماح لمن تتجاوز أعمارهم سن الـ65، بالخروج من منازلهم، 3 مرات خلال الأسبوع.

وسجلت صربيا حتى الآن 130 وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما يستمر حظر التجول لديها يوميا بين الساعة السادسة مساء والخامسة فجرا.


#بلدان أوروبية
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجزائر: المنسيون من الحراك لوحدهم في سجون النظام
الجزائر: المنسيون من الحراك لوحدهم في سجون النظام

2020-04-22

فرنسا: سوري يقاضي نظام الأسد بتهمة قتل شقيقه وابنه
فرنسا: سوري يقاضي نظام الأسد بتهمة قتل شقيقه وابنه

2020-04-22

ترامب للبحرية الأميركية: دمروا أي مركبة بحرية إيرانية "تستفز" سفننا بالخليج
ترامب للبحرية الأميركية: دمروا أي مركبة بحرية إيرانية "تستفز" سفننا بالخليج

2020-04-22

الأكثر قراءة

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

2020-04-21
التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

2020-04-21
إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

2020-04-21
إغلاق شامل في البلاد في

إغلاق شامل في البلاد في "يوم استقلال" إسرائيل

2020-04-21
بعضُ مسلسلات رمضان 2020

بعضُ مسلسلات رمضان 2020

2020-04-21