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ترامب لجامعة هارفرد: "عليك أن تعيدي أموال الحكومة"

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 11:48

ترامب لجامعة هارفرد: "عليك أن تعيدي أموال الحكومة"
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن على جامعة هارفرد أن تسدد ملايين الدولارات التي تلقتها في إطار حزمة تحفيز حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمره الصحافي اليومي حول الوباء إن "هارفرد، عليك أنت تعيدي مال الحكومة" محذرا من أنه "إذا لم يفعلوا ذلك، فسنقدم على شيء آخر".

وأضاف الرئيس الملياردير أن "لا أحبّذ ذلك على الإطلاق. هذا المال مخصص للعمال. ليس مخصصًا لإحدى أغنى المؤسسات (...) في العالم".

وبعد وقت قصير من تصريحات ترامب، كتبت الجامعة التي تقع في كامبريدج في ولاية ماساتشوسيتس، أنها تلقت 8,6 ملايين دولار كجزء من حزمة تبلغ 2,2 تريليون دولار تمّت الموافقة عليها الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الأميركي بمواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

وذكرت أنّ مئة في المئة من الأموال التي تلقتها ستمنح للطلاب "الذين يواجهون احتياجات مالية ملحّة جراء وباء كوفيد-19". وشدّدت على أنّ الأموال لم تدرج في خانة برنامج حماية الراتب لإغاثة الشركات الصغيرة.

واعتبرت هارفرد أن "الرئيس ترامب محق في أنه لم يكن مناسباً لمؤسستنا تلقي أموال مخصصة للشركات الصغيرة التي تكافح" للصمود، من دون أن تستجيب مباشرة لدعوة ترامب إلى تسديد الأموال.

وقالت مستخدمة لمواقع التواصل الاجتماعي، إيلين سليدج "أعيدوها. كل شخص، حرفيا كل شخص، يحتاجها أكثر منكم"، وتتعرّض الجامعة لانتقادات منذ يوم جراء تلقيها هذه الأموال.

وكتب موقع برنامج "ذي دايلي شو" الكوميدي الشهير في تغريدة الإثنين الماضي تعليقًا على الموضوع "في المرة الأخيرة التي نالت فيها هارفرد هذا المبلغ الكبير من المال من دون مبرر، كان عليها قبول جاريد كوشنر"، صهر ترامب.

وتخصص خطة التحفيز 30.8 مليار دولار لوزارة التربية من أجل دعم المدارس والجامعات المغلقة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة "هارفرد كريمسون" الثلاثاء الماضي أن هبات الجامعة وهي الأكبر من نوعها في العالم، قدرت عام 2019 بـ 40,9 مليار دولار، رغم أنها نقلت عن إداريين ترجيحهم انخفاضها إلى "نحو نصف ثلاثين مليارا" جراء فيروس كورونا المستجد.


#دونالد ترامب
#أميركا
#جامعة هارفرد
#فيروس كورونا
#تسديد ديون

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