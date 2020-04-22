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روحاني: من بين دول العالم إيران الأقل تضررا إثر انخفاض أسعار النفط

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 15:31

روحاني: من بين دول العالم إيران الأقل تضررا إثر انخفاض أسعار النفط
روحاني (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تواجه أقل خسائر وأضرار إثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط، من بين دول العالم.

وأضاف روحاني كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في العاصمة طهران، أن مبيعات إيران من النفط، قد تقلصت أصلاً بسبب العقوبات الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا."

وأوضح روحاني أنه بالإضافة إلى العقوبات الأميركية، فإن انخفاض أسعار النفط، تسبب بخسائر أخرى لإيران.

واعتبر روحاني، أن بلاده لن تعاني مثل بقية الدول من انخفاض سعر النفط، لأنها أقل اعتمادا، مقارنة مع الآخرين، على صادرات النفط الخام.

وتشهد أسعار النفط الخام تراجعا لأدنى مستوى منذ 18 عاما، بالنسبة إلى خام برنت تسليم حزيران/ يونيو، مدفوعة بمخاوف هبوط أكبر في الطلب العالمي.

وتخشى أسواق النفط العالمية، تكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم أيار/مايو، الإثنين، على عقود يونيو 2020، وسط غياب أي مؤشرات لارتفاع الطلب على الخام.

وأصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى (-40 دولارا) للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود، قابله نضوب في الطلب.

ويبدأ اعتبارا من أيار/ مايو المقبل، تنفيذ قرار لتحالف "أوبك +" يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، وهو أكبر اتفاق على إنتاج الخام في تاريخ الصناعة النفطية.


#روحاني
#ايران
#أسعار النفط
#فيروس كورونا

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