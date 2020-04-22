وفيات كورونا تجاوز 177 ألفا وتحذير أممي من التعجل برفع التقييدات

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 177 ألف شخص في العالم وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس وفقا لآخر البيانات مليونين ونصف المليون، فيما شفي من الفيروس 681 216 منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول. ورغم هذه المعطيات، أعلنت بعض دول العالم تخفيف تدابيرها الاحترازية في مواجهة الوباء رغم تحذيرات أممية من التعجل في هذه الخطوات.

وسجلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2700 شخص من جراء الفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة.

بدوره تخطى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة 800 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 40 ألف إصابة جديدة.

بالمقابل تماثل للشفاء حوالي 75 ألف مصاب في هذا البلد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 "أرى النور في نهاية النفق".

بدورها قالت ديبورا بيركس، العضو في خلية الأزمة التي أنشأها ترامب لمكافحة الوباء، إنّ الوضع يتحسن خصوصاً في مدينة نيويورك، أكبر بؤرة للوباء في البلاد وحيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 14 ألف مصاب، وكذلك في شيكاغو وبوسطن ونيو أورلينز وديترويت.

وأضافت أنّ غيوم أزمة كوفيد-19 بدأت تنقشع أيضاً في ولايتي رود آيلاند وكونيتيكت القريبتين من نيويورك، لكنّ الوضع لا يزال حاله في العاصمة واشنطن.

في أوروبا، اتخذت هولندا أول خطوة حذرة تتعلق بالإغلاق بسبب جائحة كورونا بإعلانها إمكانية إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة في 11 مايو/أيار.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أنه يمكن إعادة فتح المدارس الثانوية أول يونيو/حزيران إذا ظلت الإصابات منخفضة.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الرعاية الصحية الهولندية تسجيل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3916 شخصا.

وفي إسبانيا، أعلنت الناطقة باسم الحكومة وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو، ، أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد حتى نهاية يوم 9 أيار/مايو القادم، ولكن بظروف مختلفة، من أبرزها السماح للأطفال القاصرين حتى سن 14 عاما بالخروج.

أما في إيطاليا، فقد أفادت وكالة الإغاثة المدنية بتسجيل 534 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24648 وفاة.

وسجلت فرنسا 531 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح الإجمالي 20796 وفاة.

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا بأن الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في العاصمة بلغت حتى الآن 261 حالة.