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نيويورك: إصابة قطتين بوباء كورونا المستجد

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 13:13

نيويورك: إصابة قطتين بوباء كورونا المستجد
(Pixabay)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في ولاية نيويورك الأميركية، أمس الأربعاء، عن إصابة قطتين بوباء كورونا المستجد ليصبحا أول حيوانين منزليين يصابان رسميًا بالوباء في الولايات المتحدة.

وأوضح المركز الذي يُعتبر الهيئة الوطنية الرئيسية في مجال الصحة العامة في الولايات المتحدة، أن القطتين واجهتا صعوبات بالتنفس إلا أن الأطباء البيطريين يتوقعون أن تُشفيا بالكامل.

ولم يظهر أي من أعراض الإصابة بالوباء على أفراد الأسرة صاحبة القطة الأولى، ولكن لم يتم التأكد من عدم إصابة أي منهم بسبب غياب فحوص أمصال الدم، فيما شخصت إصابة صاحب القطة الثانية بالعدوى.

وأوصى المركز أصحاب الكلاب بشملها في تدابير التباعد الاجتماعي نفسها المطبقة على الإنسان عندما تكون خارج المنزل، بالرغم من إجماع السلطات الصحية والباحثين على عدم توفر أي عامل يشير إلى أن الحيوانات المنزلية تلعب دورًا في نقل عدوى الوباء إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الإصابتين تُعتبران أولى الحالات التي تطال الحيوانات المنازل في الولايات المتحدة لا في العالم كله، إذ سُجلت إصابات من هذا النوع في كل من هونغ كونغ وووهان في الصين، وبلجيكا.


#الولايات المتحدة
#فيروس كورونا
#القطط
#نيويورك

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