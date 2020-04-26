انخفاض تلوث الهواء في إقليم خوبي الصيني بـ15%

أعلن مسؤول صيني من إقليم خبي الواقع شمالي البلاد، اليوم الأحد، "تحقيق" الأهداف المحلية بخفض منسوب الدخان الضبابي والغازات السامة في الهواء، خلال فصل الشتاء، دون أن يذكر مساهمة إغلاق المصانع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ذلك.

وقال نائب رئيس المكتب البيئي الإقليمي، هي ليتاو، إن متوسط تركيزات الجسيمات الدقيقة التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر تراجعت بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى آذار/ مارس الماضيين، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، إلى 61 ميكروجراما لكل متر مكعب في حين تراجع ثاني أكسيد الكبريت بواقع الثلث.

وعزا معظم الخبراء هذا التراجع الكبير في تلوث الهواء عبر الصين في الربع الأول لتفشي فيروس كورونا وإجراءات الاحتواء الصارمة التي تم بموجبها فرض عزل عام على مدن وأقاليم بالكامل وقلصت بشكل كبير حركة المرور والنشاط الصناعي في كل أنحاء البلاد.ومع بقاء ملايين في بيوتهم تراجعت تركيزات الجسيمات الدقيقة نحو 15 بالمئة في أكثر من 300 مدينة صناعية خلال أول ثلاثة أشهر من 2020.

وتراجعت الانبعاثات في شنغهاي بنسبة 20 بالمئة تقريبا في الربع الأول في حين تراجعت المتوسطات الشهرية في ووهان، حيث بدأت الجائحة، أكثر من الثلث بالمقارنة مع العام الماضي.

ولكن هي نائب رئيس مكتب خبي البيئي عزا هذا التراجع المحلي في التلوث إلى "التنفيذ الواعي" لقرارات الحكومة حتى في مواجهة الظروف المناخية غير المواتية.