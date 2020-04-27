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الولايات المتحدة: 1330 وفاة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 06:41

الولايات المتحدة: 1330 وفاة جديدة بكورونا
نيويورك أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب. ورويترز

توفي 1330 شخصا في الولايات المتحدة من جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لحصيلة جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الليلة الماضية.

وارتفع بذلك عد الوفيات في الولايات المتحدة ليصل إلى 54,841، فضلا عن وجود 964,937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا. وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة الماضي 1258، الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ووقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار، للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.

ورفض ترامب، أمس الأحد، تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس أزار، قائلا إنه يؤدي "عملا ممتازا".

وكانت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"بوليتيكو" قد ذكرتا، أول من أمس السبت، إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر إن "التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة. أليكس يؤدي عملا ممتازا".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات، إن خيبة الأمل في أزار تزيد، لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب نحو مليون آخرين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، أمس، مقابل 11 حالة في اليوم السابق، دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية، أن من بين هذه الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج بتراجع عن خمس حالات واردة من الخارج في اليوم السابق. وكانت هناك حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي.

وأعلنت اللجنة أيضا عن إصابة 25 حالة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم، في بر الصين الرئيسي، أمس، مقارنة بثلاثين حالة قبل ذلك بيوم.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82,830 حالة. وسجلت الصين أيضا 4,633 حالة وفاة بنهاية 26 نيسان/أبريل، من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.


#فيروس كورونا
#كورونا
#الولايات المتحدة
#الصين

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