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بيلوسي تدعم بايدن في السباق الرئاسيّ الأميركيّ

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 15:46

بيلوسي تدعم بايدن في السباق الرئاسيّ الأميركيّ
رئيسة مجلس النواب الأميركي، بيلوسي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، عبر مقطع مُصوّر، تأييدها للمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، في الانتخابات المُقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في الفيديو: "اليوم، يسرني أن اؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لانه سيكون رئيسا استثنائيا"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ولم يعلن الحزب الديمقراطي بعد تسمية بايدن (77 عاما) رسميا، مرشحه لخوض السباق الرئاسي في انتظار انعقاد مؤتمره في آب/ أغسطس، لكنه بات المرشح الوحيد من جانب الديمقراطيين بعد انسحاب منافسه بيرني ساندرز، مطلع الشهر.

وبعد شهرين من الانتخابات التمهيدية التي صوتت خلالها حوالى ثلاثين ولاية، جاءت نتائج ساندرز الذي قدم برنامجا يساريا بعيدة جدا عن تلك التي حققها بايدن الذي بات يعتبر الشخصية القادرة على جمع القاعدة الناخبة الوسطية من أجل إلحاق الهزيمة بالرئيس الحالي، دونالد ترامب في 2020.

المرشح الديمقراطي للرئاسة، بايدن (أرشيفية - أ ب)

وقدمت غالبية كبرى من شخصيات الحزب دعمها لجو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية.

وأعلن الرئيس السابق، باراك أوباما، دعمه لبايدن، قبل أسبوعين.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، توقفت الحملة الانتخابية ولا يظهر بايدن إلا لماما من منزله حيث يسجل أشرطة فيديو.


#رئيسة مجلس النواب الأميركي
#نانسي بيلوسي
#فيروس كورونا
#أميركا
#البيت الأبيض
#الانتخابات الأميركية

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