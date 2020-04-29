احتجاجات هونغ كونغ تعود مجددا.. مع تباطؤ تفشي كورونا

عادت احتجاجات هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، مجددا ليردد فيها المتظاهرون شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز تجاري فاخر بهونغ كونغ، وهي الأحدث في سلسلة احتجاجات صغيرة مع تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد في المدينة.

وتجمع أكثر من 100 متظاهر في وقت الغداء بمركز "لاندمارك أتريوم" التجاري المركزي، وهو منطقة تجارية مرموقة، وذلك على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي التي تحظر التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص.

(أ ب)

وردد المتظاهرون "المجد لهونغ كونغ"، وحملوا لافتات كتب عليها "هونغ كونغ حرة، الثورة الآن" و "نعم لاستقلال هونغ كونغ"، وعلق أحد المتظاهرين لافتة بها شتائم لرجال شرطة هونغ كونغ وعائلاتهم.

وقالت الخبيرة القانونية، ميشيل تشان إنها "هدأت الاحتجاجات في السابق بسبب الفيروس، لكن يجب علينا الآن أن نتقدم ونعلم العالم أننا لم نستسلم. ما زلنا نقاتل من أجل ما قاتلنا عليه في العام الماضي".

وأضافت تشان وهي تحمل لافتة تدعو إلى تلبية مطالب الحركة الخمسة، أنها لم تكن قلقة بشأن احتمال انتقال الفيروس خلال الاحتجاجات لأن سكان هونغ كونغ "منضبطون ويعرفون كيف يحمون أنفسهم من خلال ارتداء الأقنعة".

(أ ب)

ودخلت الشرطة المركز التجاري بعد حوالي نصف ساعة من بدء الاحتجاج، وحثت المتواجدين على المغادرة وحذرتهم بأنهم ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي، ويشاركون في تجمع غير قانوني.

واحتجزت الشرطة عدة متظاهرين، لكنها سمحت لهم في وقت لاحق بالرحيل دون أي اعتقالات.