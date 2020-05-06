مُستجدات فيروس كورونا حول العالم

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، ألفين و360 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 72 ألفا و334، وارتفعت وفيات فرنسا إلى 25 ألفا و809، واقتربت وفيات إيطاليا من 30 ألفا، فيما تصدرت بريطانيا، قائمة وفيات أوروبا، كما أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع في عدد من الدول العربية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووفقا لموقع "Worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، فإن عدد المصابين في الولايات المتحدة التي تُعد الدولة الأكثر تضررا من تفشي الفيروس حول العالم، بلغ مليونًا و238 ألفا و801، إثر تشخيص 24 ألفا و776 إصابة جديدة.

واقترب عدد اخبتارات كورونا في الولايات المتحدة من 7 ملايين و728 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين حاجز 200 ألف.

وتواصل نيويورك صدارتها للولايات الأميركية من حيث الخسائر جراء الفيروس، إذ بلغ عدد الإصابات فيها 330 ألفا و139، توفي منهم 25 ألفا و204، وتحل ولاية نيوجرسي في المركز الثاني بـ131 ألفا و705 إصابات، ثم ماساتشوستس بـ 70 ألفا و271.

في محطة قطار بأميركا (أ ب)

بريطانيا تواصل تصدرها الوفيات أوروبيًّا

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل بريطانيا تصدرها، قائمة وفيات كورونا في قارة أوروبا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأعلن وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، الأربعاء، أن حصيلة وفيات كورونا، ارتفعت إلى 30 ألفا و76، إثر تسجيل 649 وفاة جديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بلندن، أن الإصابات بلغت 201 ألف و101، بعد تسجيل 6 آلاف و111 حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وصل إلى مليون و448 ألفا و10.

وردا على سؤال حول كيفية تجاوز بريطانيا لإيطاليا، التي شهدت انهيارا لنظامها الصحي، لتصبح الأعلى في أوروبا من حيث عدد الوفيات، قال جنريك، إنه "من الصعب في هذه المرحلة إجراء مقارنة دولية للتحقق من الأمر".

والثلاثاء، تصدرت بريطانيا، قائمة وفيات أوروبا، وحلت ثانيا بعد الولايات المتحدة الأميركية، في قائمة الوفيات عالميا.

في أحد مشافي بريطانيا (أ ب)

وفيات فرنسا ترتفع إلى 25 ألفا و809

وسجلت فرنسا، الأربعاء، 278، وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 25 ألفا و809.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس، ارتفع إلى 208 آلاف و698، إثر تسجيل 4 آلاف و39 إصابة جديدة.

وأضافت أن 23 ألفا و983 مصاب بالفيروس يخضعون للرعاية الطبية في المشافي، بينهم 3 آلاف و147 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 53 ألفا و972، إثر تماثل ألف و299 شخصا للشفاء.

سيدة فرنسة (أ ب)

وفيات إيطاليا تقترب من 30 ألفا

وسجلت إيطاليا، الأربعاء، 369 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و684.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني الإيطالي في بيان، أن إجمالي المصابين بالفيروس، بلغ 214 ألفا و457 حالة.

وذكر البيان أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 8 آلاف و14، ليصل الإجمالي إلى 93 ألفا و245.

ولفت إلى تراجع عدد المصابين في العناية المشددة إلى ألف و333.

وأجرت إيطاليا حتى اليوم مليونين و310 آلاف و929 فحصا للكشف عن كورونا.

تعقيم المواصلات بنيويورك (أ ب)

وفيات وإصابات جديدة في دول عربية

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، وفاة 17، وإصابة 387، بينهم أجنبي، وشفاء 85، جراء فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، هو 7 آلاف و588 إصابة، منهم 469 وفاة، و1815 حالة تعاف.

وفي الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي، إنه تم تسجيل 6 وفيات و159 إصابة و130 حالة شفاء.

وأوضح أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 4997، توفي منهم 476، وتعافى 2197.

وأعلنت الإمارات، مساء الأربعاء، تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد المغرب حالتي وفاة جراء الفيروس.

ففي الإمارات، قالت المتحدثة الحكومية آمنة الضحاك، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 11 وفاة من جنسيات مختلفة، و546 إصابة جراء الفيروس، بجانب 206 حالات شفاء.

وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 15 ألفا و738؛ بينهم 157 وفاة، و3 آلاف و359 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة و189 إصابة و179 حالة شفاء.

وقال اليوبي، في تصريح صحافي، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 5 آلاف و408؛ بينها 183 وفاة وألفان و17 حالة تعاف.

وسجلت السودان واليمن والصومال، الأربعاء، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس و74 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 852 حالة، من بينها 49 وفاة، و80 حالة تعافٍ.

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، تسجيل حالتي وفاة، و4 إصابات جديدة بالوباء.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25 بينها 5 وفيات.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و38 إصابة بالفيروس.

وحسب بيان الوزارة، فإن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 873، منها 39 وفاة، و87 حالة تعافٍ.

سيدة مصرية وطفلها يقيان نفسيهما من الفيروس (أ ب)

العراق تعيد فتح أول معبر مع إيران أغلقته منذ بداية الجائحة

وقررت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأربعاء، إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران، ليومين أسبوعيا، أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال عمر الوائلي، رئيس الهيئة، في بيان، إنه "تقرر السماح بالتبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ زرباطية الحدودي وبواقع دخول 250 إرسالية (شاحنة) كل يومين".

وأوضح أن فتح المعبر سيكون لمدة "يومين في الأسبوع (دون تحديد) بهدف تأمين المواد الغذائية والزراعية في الأسواق المحلية، والمحافظة على استقرار الأسعار".

وشدد على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة عقب إعادة الفتح، مع استمرار منع دخول المسافرين.

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، قررت هيئة المنافذ الحدودية في العراق إغلاق 5 معابر برية مع إيران هي الشلامجة، والشيب، وزرباطية، والمنذرية، ومندلي، أمام حركة التبادل التجاري مع إيران، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكانت إيران، وفق تقارير صحفية سابقة، أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا للفيروس، ما اضطر دولا لاسيما خليجية وعربية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر وغلق المعابر.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و788 ألفا، توفي منهم نحو 262 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و278 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.