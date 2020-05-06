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استخبارات كوريا الجنوبية: كيم أون لم يخضع لجراحة في القلب

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 16:08

استخبارات كوريا الجنوبية: كيم أون لم يخضع لجراحة في القلب
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أفادت استخبارات كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، في بيان نقلته عن وكالة "يونهاب" للأنباء، أنه لا توجد إشارة على أن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون خضع لجراحة في القلب.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن مسؤولي وكالة الاستخبارات الوطنية في البلاد، قدموا إحاطة للبرلمانيين، حول الأنباء المنتشرة مؤخرا عن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية.

وأكدت استخبارات سيؤول أن كيم جونغ أون ظهر أمام شعبه 17 مرة منذ مطلع العام الجاري، أي أقل بـ 66 بالمئة من ظهوره خلال العام الماضي.

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي لا يعاني من أية مشاكل صحية في قلبه، وأنه يواصل أعماله كالمعتاد، رغم قلة ظهوره أمام الشعب، ويشار إلى أن كيم أون أثار جدلاً بعد تواريه عن الأنظار منذ 11 نيسان/ أبريل الماضي.

وتناقلت أنباء أن صحة الزعيم الكوري ليست جيدة، فيما زعمت شائعات وفاته. ونقلت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، السبت الماضي، حضور كيم أون مراسم الاحتفال بافتتاح مصنع للأسمدة في سون تشون بمقاطعة بيونغان الجنوبية.

وأدى ظهور كيم، إلى تعرض المنشق الكوري الشمالي، عضو البرلمان الكوري الجنوبي تيه يونغ هو، ومنشق كوري شمالي آخر يدعى جي سونغ هو، إلى انتقادات لاذعة، بشأن نشرهما أخبارا ليست موثوقة أو صحيحة حول الزعيم الكوري الشمالي.

واعتذر تيه يونغ هو، يوم الاثنين الماضي، بسبب تصريحات سابقة في بيان نقلته وكالة "يونهاب" بقوله إن "أعتذر للشعب عن تصريحاتي.. لقد شعرت بتأثير كلماتي بعد أن تلقيت الكثير من الانتقادات في اليومين الأخيرين".


#رئيس كوريا الشمالية
#كيم جونغ أون
#جراحة
#القلب

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