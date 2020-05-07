  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصين: باحثو مختبر ووهان تلقوا تدريبات في فرنسا وأميركا

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 21:52

الصين: باحثو مختبر ووهان تلقوا تدريبات في فرنسا وأميركا
توضيحية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، أن باحثي مختبر ووهان الذي تتهمه واشنطن بأنه وراء نشر فيروس كورونا المستجد، تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة وفرنسا، لافتةً إلى المختبر، هو ثمرة "تعاون بين الحكومتين الصينية والفرنسية" بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ويأتي الإعلانُ الصيني في ظل الجدل القائم بين بكين وواشنطن حول منشأ الفيروس.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ، اليوم الخميس، إن "مختبر بي4 في ووهان هو (ثمرة) تعاون بين الحكومتين الصينية والفرنسية".

وأضافت: "تصميم وإدارة وبناء هذا المختبر تحترم جميعها المعايير الدولية الصارمة وأول موظفيه تدربوا في مختبرات من نوع بي4 في الولايات المتحدة وفرنسا".

وأشارت هوا إلى أن معداته "تخضع للفحص كل عام من قبل طرف ثالث توافق عليه الدولة"، مؤكدة من جديد أن (وزير الخارجية الأميركي، مايك) بومبيو لا يملك أي دليل يمكن أن يؤكد أن كوفيد-19 تسرب من هذا الموقع".

وقالت "إنه يهذي بشكل غير مترابط ويتفوه بالأكاذيب".

ويتفق معظم الخبراء على أن الفيروس انتقل بشكل طبيعي من حيوان إلى إنسان في موقع قد يكون سوق ووهان الذي تباع فيه حيوانات برية حيّة.

ونجحت الصين في السيطرة على الوباء، وتسجل 83 ألف إصابة بينها 4633 وفاة، وفق الأرقام الرسمية، أما الولايات المتحدة، فباتت البلد الأكثر تأثرا بالوباء في العالم مع تسجيلها أكثر من 73 ألف وفاة.

ويشكّل مختبر "بي 4" التابع لمعهد دراسة الحُميات في مدينة ووهان الصينية حيث ظهر كوفيد-19 العام الماضي، موضوع فرضيات تتحدث عن أن الفيروس تسرب منه قبل أن يجتاح العالم أجمع.

وحظي المختبر في عام 2017 بشهادة رسمية خلال احتفال حضره رئيس وزراء فرنسا حينها بيرنار كازنوف. وتأسيسه ثمرة اتفاق بين فرنسا والصين في عام 2004.

وأكد بومبيو، الأحد الماضي، أنه يملك "أدلة هائلة" تثبت تلك الفرضية التي تنفيها بكين نفيا قاطعا.


#الصين
#أميركا
#واشنطن
#فيروس كورونا
#مايك بومبيو
#منشأ الفيروس
#مختبر ووهان

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الأفغانية أفرجت عن أكثر من 900 طالباني
الحكومة الأفغانية أفرجت عن أكثر من 900 طالباني

2020-05-07

منفذ هجوم إرهابي على مسجد في النرويج ينكر التهم الموجهة إليه
منفذ هجوم إرهابي على مسجد في النرويج ينكر التهم الموجهة إليه

2020-05-07

الولايات المتحدة تسحب قوات عسكرية من السعودية
الولايات المتحدة تسحب قوات عسكرية من السعودية

2020-05-07

الأكثر قراءة

مسلسلات سواد الوجه

مسلسلات سواد الوجه

2020-05-06
مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة

مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة

2020-05-06
كورونا في المجتمع العربي: عودة الطلاب إلى المدارس بدءًا من الأحد

كورونا في المجتمع العربي: عودة الطلاب إلى المدارس بدءًا من الأحد

2020-05-06
19 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام

19 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام

2020-05-06
تحليلات إسرائيلية: الإيرانيون باقون بسورية وحرب مع حزب الله بالحسبان

تحليلات إسرائيلية: الإيرانيون باقون بسورية وحرب مع حزب الله بالحسبان

2020-05-06