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ترامب: كورونا أسوأ من هجمات سبتمبر

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 00:12

ترامب: كورونا أسوأ من هجمات سبتمبر
ترامب خلال اجتماع بشأن الفيروس، الأربعاء (أ ب)
عرب ٤٨

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح صحافي أدلى به، الأربعاء، خلال لقائه مع ممرضين بمناسبة اليوم الوطني للتمريض، إن جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 73 ألف شخص في بلاده، "أسوأ من هجمات 11 سبتمبر وهجوم بيرل هاربر".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة تشهد أسوأ هجوم على مر تاريخها، مؤكدا على ثقته بأن فيروس كورونا سيتلاشى تماما يوما ما، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأردف: "هذا (الهجوم) أسوأ من هجوم بيرل هاربر، وأسوأ أيضا من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك".

وردا على سؤال حول تراجعه عن فكرة حلّ فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا، قال ترامب: "كنت أعتقد أني قادر على حل هذا الفريق، ولكن لم يكن لدي فكرة عن مدى الشعبية التي يتمتع بها، سنقوم ببعض الإضافات عليه".

وأردف: "أعتقد أن الوقت قد حان لافتتاح المدارس" في إشارة إلى بداية تخفيف التدابير المتخذة لمكافحة الفيروس شيئا فشيئا.

وعن سؤال حول التوقعات بشأن ارتفاع معدل الوفيات اليومي إلى 3 آلاف في حال تخفيف التدابير ومدى تقبل الناس لها، أجاب ترامب: "آمل ألا يموت المزيد من الأشخاص، إلا أنه احتمال وارد".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و252 ألف إصابة بفيروس كورونا؛ توفي منهم أكثر من 73 ألفا، بينما تماثلت 205 آلاف حالة للشفاء.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و802 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 263 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون و285 ألفًا، بحسب موقع"worldometer"، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.


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#دونالد ترامب
#جائحة كورونا
#فيروس كورونا
#أميركا
#كورونا أسوأ من هجمات سبتمبر

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