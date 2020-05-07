  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

منفذ هجوم إرهابي على مسجد في النرويج ينكر التهم الموجهة إليه

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 19:44

منفذ هجوم إرهابي على مسجد في النرويج ينكر التهم الموجهة إليه
المتهم فيليب مانسهاوس (تويتر)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أنكر المتطرف اليميني النرويجي، فيليب مانسهاوس، الذي أطلق النار في مسجد قرب أوسلو في آب/ أغسطس 2019، التهم الموجهة إليه في أول يوم من محاكمته، التي عُقدت اليوم الخميس.

واعتُقل مانسهاوس بعد أن أطلق النار في مسجد النور في ضاحية بايروم في العاشر من آب/ أغسطس الماضي من دون إسقاط ضحايا، قبل أن يتغلب عليه رجل عمره 65 عامًا، إضافة إلى ذلك عثرت الشرطة بعد اعتقاله على جثة أخته غير الشقيقة، يوهان هانسن ، في منزلهما بعد إصابتها بأربع عيارات نارية.

وذكرت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن مانسهاوس أشار بيده بإشارة ترمز لتفوّق البيض قبل مثوله أمام المحكمة، وذكرت الشرطة من جهتها أن تحقيقاتها الأولية تشير إلى أنه قتل أخته ذات الأصل الآسيوي بدافع عنصري.

واتهمت المحكمة مانسهاوس بقتل أخته، وبتنفيذ عمل إرهابي ضد مصلين، وفقًا لنص القرار الاتهامي، الذي ورد فيه أن "هدف المتهم كان قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين، كما أنه استلهم فعلته من برينتون تارانت، الذي قتل 51 شخصًا في إطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا أواخر آذار/ مارس 2019.

وأفادت وسائل إعلام نروجية أن مانسهاوس، الذي تستمر محاكمته حتى 26 أيار/مايو، لم يبدو نادمًا خلال جلسة المحاكمة، بل عبّر عن أسفه لعدم التمكن من "التسبب بأضرار أكبر"، ورفع ذراعه بالتحية النازية أمام وسائل الاعلام خلال جلسة استماعٍ لتمديد فترة احتجازه في التاسع من أيلول/ سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة هذه الأفعال تصل إلى السجن 21 عامًا، لكن النيابة العامة لم تستبعد طلب عقوبة بالحبس للحفاظ على الأمن، ما سيبقيه خلف القضبان لتشكيله خطرًا على المجتمع.


#النرويج
#نيوزيلاندا
#مسجد
#هجوم إرهابي
#فيليب مانسهاوس

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الأفغانية أفرجت عن أكثر من 900 طالباني
الحكومة الأفغانية أفرجت عن أكثر من 900 طالباني

2020-05-07

الولايات المتحدة تسحب قوات عسكرية من السعودية
الولايات المتحدة تسحب قوات عسكرية من السعودية

2020-05-07

إصابة حاجب ترامب بفيروس كورونا
إصابة حاجب ترامب بفيروس كورونا

2020-05-07

الأكثر قراءة

مسلسلات سواد الوجه

مسلسلات سواد الوجه

2020-05-06
مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة

مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة

2020-05-06
كورونا في المجتمع العربي: عودة الطلاب إلى المدارس بدءًا من الأحد

كورونا في المجتمع العربي: عودة الطلاب إلى المدارس بدءًا من الأحد

2020-05-06
19 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام

19 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام

2020-05-06

"عين الصقر": مخزون معلومات الشرطة الإسرائيلية حول المواطنين

2020-05-06