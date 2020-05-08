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الولايات المتحدة: 2443 وفاة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 07:20

الولايات المتحدة: 2443 وفاة جديدة بكورونا
نيويورك أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

قالت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، قبيل فجر اليوم الجمعة، إنه سجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2448 شخصا من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 75,543 وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة)، تماثل للشفاء منهم حوالى 195 ألفاً.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لغاية اليوم لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالى 8.1 مليون فحص، بحسب الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات، يوم الإثنين الماضي، إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي "هضبة" تكافح البلاد للنزول منها.

لكن على الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

واعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنّ "أميركا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب"، مضيفا أنه "نصلي من أجل أن يبتكر العلماء والباحثون علاجات، أن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة".

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.


#كورونا
#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة

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