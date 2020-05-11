  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصين تنفي اتهامات أميركا بشأن اختراقها لبحوث تخص كورونا

تاريخ النشر: 11/05/2020 - 23:18

الصين تنفي اتهامات أميركا بشأن اختراقها لبحوث تخص كورونا
الصين (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

بعد أن وجّهت الولايات المتحدة اتهامات للصين بشأن اختراقها لبحوث تخصّ فيروس كورونا تقوم بها أميركا، نفت بكين محاولة قراصنة صينيين سرقة بيانات الأبحاث الأميركية الجارية لتطوير لقاحات لفيروس كورونا.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحافي في بكين، اليوم الإثنين. وقال جيان إن "الصين دولة رائدة في مجال تطوير لقاحات". واعتبر أن الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة، هي "محض افتراء وملفقة ولا أخلاقية".

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة قراصنة صينيين بالعمل على الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأبحاث الأميركية لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصدر خلال أيام قليلة، تحذير أميركي بهذا الخصوص. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "قرار توجيه اتهام محدد ضد فرق القرصنة الإلكترونية التي تديرها الصين، إنما هو جزء من استراتيجية ردع تضمّ في إطارها الإداري والتنفيذي القيادة السيبرانية الأميركية ووكالة الأمن القومي".


#فيروس كورونا
#بحوث
#الصين
#أميركا
#اختراق

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا: نشوب حريق ومقتل 5 مصابين في كورونا
روسيا: نشوب حريق ومقتل 5 مصابين في كورونا

2020-05-12

أوروبا تواصل تخفيف القيود ووفيات كورونا بأميركا تتخطى الـ80 ألفا
أوروبا تواصل تخفيف القيود ووفيات كورونا بأميركا تتخطى الـ80 ألفا

2020-05-12

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟
فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

2020-05-11

الأكثر قراءة

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

2020-05-11
عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

2020-05-11
الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-11
الشّبكة تنتقد السيسي: #بلحة_أهان_كرامة_مصر..

الشّبكة تنتقد السيسي: #بلحة_أهان_كرامة_مصر.. "الظلم بقى قانون"

2020-05-11
رامي مخلوف والثورة المغدورة

رامي مخلوف والثورة المغدورة

2020-05-11