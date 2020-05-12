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روسيا: نشوب حريق ومقتل 5 مصابين في كورونا

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 10:45

روسيا: نشوب حريق ومقتل 5 مصابين في كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

توفي 5 أشخاص في روسيا، اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة سانت بطرسبرغ، غربي روسيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن الحريق نشب في الطابق السادس من مستشفى "القديس يوري"، الذي يتلقى العلاج فيه مصابون بفيروس كورونا. وأوضحت الوكالة أن الحريق أودى بحياة 5 أشخاص كانوا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن فرق الإنقاذ أخلت 150 شخصا من المستشفى، وتمكنت من السيطرة على الحريق. وأكدت أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا في الحادثة، التي أظهرت المعلومات الأولية أنها ناجمة عن عطل في أحد أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقبل يومين نشب حريق في دار رعاية للمرضى طريحي الفراش بمدينة كراسنوغورسك الروسية، أسفر عن مصرع 9 أشخاص.

وخلال الأسبوع الماضي، لقي شخص حتفه إثر اندلاع حريق في مستشفى لعلاج مرضى كورونا بالعاصمة موسكو.

وقفزت روسيا إلى المرتبة الثالثة عالميا، في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، متجاوزةً بذلك بريطانيا وإيطاليا، فيما سجلت إسبانيا، أدنى معدل للوفيات منذ آذار/ مارس الماضي.

وأوضح مركز مراقبة ومكافحة الوباء في روسيا،أمس الإثنين، في بيان، أن البلاد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 11 ألفا و656 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 221 ألفا و344 حالة.

وأضاف البيان أن إجمالي الوفيات وصل إلى ألفين و9، إثر تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وذكر البيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم روسيا، بلغ 39 ألفا و801 شخصا، إثر تماثل 5 آلاف و495 للشفاء آخر 24 ساعة.


#روسيا
#حريق
#فيروس كورونا
#مشفى

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