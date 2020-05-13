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ألمانيا تدرس إلغاء الحجر الصحي للقادمين من أوروبا

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 14:55

ألمانيا تدرس إلغاء الحجر الصحي للقادمين من أوروبا
طالبو لجوء في ألمانيا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أوصت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بإلغاء شرط دخول المسافرين القادمين من بلدان أوروبية أخرى في حجر صحي ذاتي لمدة أربعة عشر يوما.

وفرضت ألمانيا الشهر الماضي على كافة المواطنين القادمين للبلاد، التوجه مباشرة للمنازل والبقاء فيها لمدة أسبوعين، فيما عدا أولئك القادمين في رحلات قصيرة للغاية، مثل المسافرين لأماكن عملهم أو لنقل البضائع أو يمتهنون أي وظيفة أخرى ضرورية.

وألغت محكمة في ولاية ساكسونيا السفلى القرار في الولاية هذا الأسبوع.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الأربعاء، إنه حكومات الولايات المسؤولون عن الحجر، إسقاط شرط الحجر عن المسافرين القادمين من الدول الأوروبية لكن مع إبقائه بالنسبة للقادمين من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا.

وجاءت التصريحات في معرض إعلان سيهوفر أن ألمانيا سوف تبدأ تخفيف إجراءات التفتيش على الحدود مع عدد من دول الجوار نهاية هذا الأسبوع، مشددا في الوقت نفسه على أن الضوابط سوف تشدد ثانية إذا زادت معدلات الإصابة بشكل كبير في دول الجوار.


#ألمانيا
#إغلاق
#حجر الصحي
#ميركل

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من عرب 48

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