  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

منظمات بيئية ستقاضي حكومة ترامب... بسبب الجدار الحدوديّ

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 12:08

منظمات بيئية ستقاضي حكومة ترامب... بسبب الجدار الحدوديّ
الجدار الحدوديّ بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

رفعت ثلاث منظمات بيئية دعوى قضائية، أمس الثلاثاء على حكومة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب معتبرة أن بناء جدار لمنع الهجرة على الحدود مع المكسيك يهدد النمور الأميركية بشكل خاص.

وقالت المنظمات الثلاث وهي "المدافعون عن الحياة البرية" و"مركز التنوع الحيوي" و"صندوق الدفاع القانوني عن الحيوانات"، في الدعوى التي أقامتها في محكمة في واشنطن، أن هناك تأثيرًا بيئيًا لهذا الوعد الذي أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية.

وقالت إن تشييد هذا الجدار هو، إضافة إلى أمور أخرى، "بناء على أراض فدرالية محمية مثل الغابات الوطنية، وإزعاج موطن أنواع مهددة بالانقراض".

وأوضح المستشار الرئيسي لمنظمة "المدافعون عن الحياة البرية"، جيسون رايلاندر أن الجدار "سيغلق ممرات أساسية للحياة البرية وسيعرقل بشكل دائم جهود استعادة الأنواع المهددة بالانقراض مثل الذئب الرمادي المكسيكي والجاغوار"، أي النمر الأميركي.

في هذا الصدد، لفت الناشط في "مركز التنوع البيولوجي"، براين سيغي إلى أن "هجوم ترامب على الدستور الأميركي وصل إلى آفاق جديدة ". وشكّل هذا الجدار الذي من المفترض أن يوقف الهجرة غير الشرعية من أميركا الوسطى، وعد أساسي في حملة الرئيس الجمهوري.

ويذكر أن قرار قضائي صدر في العام الماضي، خصّص ميزانيّة من أموال الجيش، بقيمة 3.6 مليار دولار من أجل بناء جدار، يفصل بين الحدود مع المكسيك، ولقي القرار ترحيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.


#منظمات بيئية
#المكسيك
#جدار
#النمور الأميركية
#ترامب

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميركل: "أدلة دامغة" على محاولة قرصنة روسية للتجسُّس عليّ
ميركل: "أدلة دامغة" على محاولة قرصنة روسية للتجسُّس عليّ

2020-05-13

ألمانيا تدرس إلغاء الحجر الصحي للقادمين من أوروبا
ألمانيا تدرس إلغاء الحجر الصحي للقادمين من أوروبا

2020-05-13

مدينة صينية تغلق مرافقها إغلاقا جزئيا خوفا من كورونا
مدينة صينية تغلق مرافقها إغلاقا جزئيا خوفا من كورونا

2020-05-13

الأكثر قراءة

قناة

قناة "MBC" توقف بث مسلسل #مخرج_7

2020-05-12
الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات

الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات

2020-05-12
تزاحم على الحقائب الوزارية:

تزاحم على الحقائب الوزارية: "يمينا" يعلن بداية نهاية نتنياهو

2020-05-12
غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

2020-05-12
مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه

مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه

2020-05-12