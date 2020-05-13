ميركل: "أدلة دامغة" على محاولة قرصنة روسية للتجسُّس عليّ

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن لديها "أدلة دامغة" على محاولات روسية لقرصنتها، لافتة إلى أن "التضليل على الإنترنت وتحريف الوقائع هما جزء من إستراتيجية روسيا".

وعبّرت ميركل عن استيائها من محاولات التجسس المتكررة، وقالت للبرلمان: "بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن أبني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال".

وكان جهاز الاستخبارات الألماني، قد أشار تكرارا إلى محاولات قراصنة روس التجسس على نواب أو سياسيين بارزين في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن بين المعلومات التي نسخها قراصنة عام 2015 كانت معطيات من بريد ميركل الإلكتروني الشخصي. واستهدف ذلك الهجوم أيضا البوندستاغ، البرلمان الألماني.

وقالت ميركل إن المحققين في عملية القرصنة عام 2015 تمكنوا من تحديد مشتبه به، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأضافت: "للأسف، النتيجة التي توصلت إليها هي أن هذا الأمر ليس بجديد".

وقالت: "بالطبع هذا لا يسهل إقامة علاقة أفضل مع موسكو"، واصفة تكتيكات التجسس هذه بأنها "مزعجة".