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إيران تحذر الولايات المتحدة من تعطيل شحنات الوقود إلى فنزويلا

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 22:52

إيران تحذر الولايات المتحدة من تعطيل شحنات الوقود إلى فنزويلا
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

حذّر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، الولايات المتحدة، من نشر قواتها البحرية في منطقة البحر الكاريبي لتعطيل وصول شحنات الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وحذّر ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من "تحركات أميركا في نشر أسطولها البحري في منطقة البحر الكاريبي من أجل التدخل وإحداث خلل في (نقل) الوقود الإيراني إلى فنزويلا".

وقال إن أي عمل من هذا القبيل سيكون "غير قانوني وشكلا من أشكال القرصنة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية. وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن "عواقب أي إجراء غير قانوني".

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، أمس السبت، أنها تلقت معلومات تفيد بوجود أربع سفن حربية أميركية في البحر الكاريبي لـ "مواجهة محتملة مع الناقلات الإيرانية".

وقال المبعوث الأميركي الخاص لفنزيلا إليوت أبرامز، أن كراكاس تدفع لإيران بالذهب لتنشيط قطاعها النفطي المضطرب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد تهدف إلى حرمان إيران وفنزويلا من صادرات النفط، وكلاهما منتجان رئيسيان للذهب الأسود.

وقد استدعى نائب ظريف السفير السويسري، الذي يمثل مصالح واشنطن في طهران، لإبلاغ "الإنذار الخطير". وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن أي تهديد محتمل للناقلات الإيرانية سيقابل "برد سريع وحاسم".

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم لكن محللين يقولون إن القطاع يعمل بأقل من طاقته. ويعاني اقتصاد البلاد من انهيار، مع فرار الملايين الذين يفتقدون إلى السلع الأساسية.

وتضررت إيران أيضا من تجدد العقوبات الأميركية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في 2018. وقاوم الرئيس نيكولاس مادورو، لأكثر من عام، الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لإطاحته بفضل احتفاظه بدعم الجيش.

وأعلنت إيران مرارا دعم مادورو ضد زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي يعترف به نحو 60 بلدا كرئيس موقت بعد تقارير عن مخالفات في إعادة انتخاب مادورو في انتخابات العام 2018.

الزعيم الأعلى الإيراني: الأميركيون سيُطردون من العراق وسورية

وعلى صعيد متصل، قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الأحد، على موقعه الرسمي على الإنترنت إنه سيتم طرد الأميركيين من العراق وسورية. وقال خامنئي دون أن يذكر تفاصيل ”الأميركيون لن يبقوا في العراق وسورية وسيُطردون".

وكادت إيران أن تدخل في حرب شاملة مع الولايات المتحدة عندما قتلت طائرة أميركية مُسيرة القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني في بغداد، في الثالث من كانون الثاني/ يناير، مما دفع طهران إلى الرد بقصف صاروخي لقاعدة أميركية في العراق بعد ذلك بأيام.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فنزويلا
#إيران
#العقوبات الأميركية
#الأمين العام للأمم المتحدة
#أنطونيو غوتيريش
#محمد جواد ظريف

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