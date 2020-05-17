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بعد قيود أميركا على "هواوي".. الصين تتوعد بحماية الشركة

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 19:16

بعد قيود أميركا على "هواوي".. الصين تتوعد بحماية الشركة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وجّهت بكين اليوم الأحد، تحذيرًا للولايات المتحدة من أنها ستتّخذ "الإجراءات اللازمة" من أجل حماية شركة "هواوي"، وغيرها من الشركات بعد ما أعلنت أميركا عن قيود جديدة على شراء مجموعة الاتصالات العملاقة تكنولوجيا أشباه الموصلات.

وكثّفت واشنطن أول من أمس الجمعة، العقوبات المفروضة على الشركة التي تتهمها الولايات المتحدة بالتجسس، فقطعت "هواوي" عن مصنّعي الشرائح الإلكترونية في العالم.

وأفادت وزارة التجارة اليوم الأحد، أن "الصين ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية بعزم".

وأضافت الوزارة أن "الصين تحض الولايات المتحدة على التوقف فورا عن أعمالها الخاطئة"، واصفة القيود بـ"التهديد الخطير لسلاسل الإمداد العالمية".

ويأتي التهديد بالرد بعد يوم على إدانة بكين الخطوة الأميركية التي اعتبرتها "قمعا غير منطقي لـ‘هواوي‘ والشركات الصينية".

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة، أن عقوباتها الجديدة "ستستهدف بشكل دقيق واستراتيجي عمليات شراء ‘هواوي‘ لأشباه الموصلات التي تعد المنتج المباشر لتكنولوجيا وبرمجيات أميركية محددة".

واتّهم مسؤولون أميركيون المجموعة الصينية العملاقة مرارا بسرقة أسرار المهنة ودعم جهود الصين في التجسس، ما رفع منسوب التوتر مع بكين في وقت كان الطرفان منخرطان في حرب تجارية.

واعتمدت "هواوي" نتيجة ذلك بشكل متزايد على التكنولوجيا المصنّعة محليا، لكن القيود الأخيرة ستحظر كذلك على الشركات الأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية إرسال أشباه الموصلات إلى "هواوي" دون إذن الولايات المتحدة.

وستحرم القيود الجديدة "هواوي" من الوصول إلى إحدى أهم جهات الإمداد بالنسبة إليها -شركة "تي إس إم سي" التايوانية لصناعة الشرائح الإلكترونية- والتي تصنّع شرائح كذلك لـ"آبل" وغيرها من شركات التكنولوجيا. ولم ترد "هواوي" بعد على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.


#بكين
#الصبن
#هواوي
#تكنولوجيا

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