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كورونا: 820 وفاة جديدة بالولايات المتحدة و145 بإيطاليا

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 06:47

كورونا: 820 وفاة جديدة بالولايات المتحدة و145 بإيطاليا
نيويورك، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلِن في الولايات المتحدة قبيل فجر اليوم، الإثنين، عن وفاة 820 شخصا من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

كما أشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة. وهذا العدد يمثّل أكثر من 30% من الحالات المسجّلة في العالم.

ووجّه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو، وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقادا شديدا، أمس، لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء.

وفي أيطاليا، أعلن الدفاع المدني أمس أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 آذار/مارس.

وسيُعاد اليوم فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة. وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 أيار/مايو.

غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع. وفي 27 آذار/مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كورونا
#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة
#إيطاليا

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