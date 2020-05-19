  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

فرنسا تحذر إسرائيل: تنفيذ الضم يسيء للعلاقات الثنائية

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 20:22

فرنسا تحذر إسرائيل: تنفيذ الضم يسيء للعلاقات الثنائية
ماكرون ونتنياهو في لقاء سابق (أ ب)
عرب ٤٨

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رفضها لمخطط الحكومة الإسرائيلية، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل، وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية، كما سيكون له آثار سلبية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "إن مثل هذا القرار سيكون انتهاكا للقانون الدولي وسيقوض بشكل خطير حل الدولتين"، وشددت الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها بمناسبة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديد على أن "فرنسا مستعدة لمرافقة أي جهد لاستئناف المفاوضات بين الطرفين".

وكان الاتحاد الأوروبي، قد طالب فجر اليوم، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن مخطط الضم، وحث إسرائيل على ضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضوا.

وأورد بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ، يان إسيلبورن، "أنا مسرور لأن 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/ مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني".

لكنه "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية. ورفضت النمسا والمجر الانضمام الى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/ مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب إسيلبورن.

وقال المتحدث باسم بوريل، بيتر ستانو، في وقت سابق اليوم، إن "الإعلان يُذكر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وأضاف "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية. لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء".

وصرح إسيلبورن، نهاية الأسبوع الماضي، بأنه "نحن لا نتحدث عن العقوبات. نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي" مشيرا إلى أن "هذا النص ليس عدوانيا".

وأضاف "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم" في عام 2014.

وتدارك "لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي (...) فأمامنا شهرين حتى 15 تموز/ يوليو لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لدى تنصيب حكومته الخامسة، إنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي" على أجزاء من الضفة الغربية.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مخطط الضم يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، ويشمل ذلك المستوطنات وغور الأردن.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الضم
#الاتحاد الأوروبي
#الخارجية الفرنسية
#عقوبات اقتصادية
#الحكومة الإسرائيلية

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: تباطؤ حذر بأعداد الضحايا..والمفوضية الأوروبية تساند الصحة العالمية
كورونا: تباطؤ حذر بأعداد الضحايا..والمفوضية الأوروبية تساند الصحة العالمية

2020-05-19

النظام السوري يحجز على ممتلكات رامي مخلوف وزوجته وأولاده
النظام السوري يحجز على ممتلكات رامي مخلوف وزوجته وأولاده

2020-05-19

هجوم إلكتروني يخترق تفاصيل 9 ملايين زبون لإيزي جت
هجوم إلكتروني يخترق تفاصيل 9 ملايين زبون لإيزي جت

2020-05-19

الأكثر قراءة

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

2020-05-18

"نصب حاجزا وهميًا.. اعتقل فلسطينيين وسرق مركبتهم"

2020-05-18
حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

2020-05-18
المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

2020-05-18
تظاهرة قبالة مستشفى

تظاهرة قبالة مستشفى "تل هشومير" احتجاجا على إعدام يونس

2020-05-18