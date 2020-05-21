  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

المطارات الإيطالية تستأنفُ عملها في حزيران

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 00:14

المطارات الإيطالية تستأنفُ عملها في حزيران
في أحد المطارات الإيطالية بوقت سابق (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الأربعاء، أنه سيكون بإمكان المطارات الإيطالية استئناف عملها اعتبارا من الثالث من حزيران/ يونيو بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة النقل الإيطالية، باولا دي ميكلي، أمام النواب إنّه "سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة بدءا من 3 حزيران/ يونيو المقبل، حيث سيسمح مجددا بعمليات النقل المحلية والدولية"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكانت الحكومة الإيطالية قالت السبت إنها ستعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ ايضا وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.

وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر لنحو شهرين للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وأغلقت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضررت من الوباء، العديد من المطارات، بما في ذلك مطار ليناتي في ميلانو، في 12 آذار/ مارس.

وظل بإمكان مطارات أخرى مثل فيوميتشينو في روما ومالبينسا في ميلانو والمطارات في بولونيا وباليرمو وتورين العمل ولكن بشكل محدود.

وفي 4 أيار/ مايو، تم السماح بإعادة فتح مطار "روما شيامبينو" وبيريتولا في فلورنسا بعدما أغلقا في 13 آذار/ مارس.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "اليطاليا"، المقرر تأميمها، الأربعاء، إنها ستزيد رحلاتها بنسبة 36 بالمئة في حزيران/يونيو مقارنة بشهر أيار/مايو.

وقالت الشركة إنها ستستأنف تدريجيا خدماتها بين روما ونيويورك اعتبارا من 2 حزيران/ يونيو وبين ميلانو وجنوب إيطاليا، بالإضافة إلى بعض الرحلات الجوية إلى إسبانيا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#إيطاليا
#المطارات الإيطالية
#فيروس كورونا
#عمليات النقل المحلية والدولية

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن تحاول سحب الشرعية من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية
واشنطن تحاول سحب الشرعية من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية

2020-05-20

المخابرات العراقية تعلن إلقاء القبض على خليفة البغدادي في "داعش"
المخابرات العراقية تعلن إلقاء القبض على خليفة البغدادي في "داعش"

2020-05-20

كورونا يفرض "حظرا شاملا" بالأردن وأعلى حصيلة يومية بمصر 
كورونا يفرض "حظرا شاملا" بالأردن وأعلى حصيلة يومية بمصر 

2020-05-20

الأكثر قراءة

طائرة إماراتية في إسرائيل بذريعة

طائرة إماراتية في إسرائيل بذريعة "مساعدات للفلسطينيين"

2020-05-19
تأهب إسرائيل من هجوم سيبراني إيراني انتقامي

تأهب إسرائيل من هجوم سيبراني إيراني انتقامي

2020-05-19
تعليمات فتح المطاعم والقاعات: طالبو العمل الجدد أكثر من العائدين لعملهم

تعليمات فتح المطاعم والقاعات: طالبو العمل الجدد أكثر من العائدين لعملهم

2020-05-19
بضم قانوني أو من دونه.. الفلسطينيون بحاجة إلى مسار جديد

بضم قانوني أو من دونه.. الفلسطينيون بحاجة إلى مسار جديد

2020-05-19
رغم معارضة النيابة: نتنياهو يقدم طلبا رسميا للتغيب عن افتتاح محاكمته

رغم معارضة النيابة: نتنياهو يقدم طلبا رسميا للتغيب عن افتتاح محاكمته

2020-05-19