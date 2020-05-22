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باكستان: مقتل أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة

تاريخ النشر: 22/05/2020 - 14:26

باكستان: مقتل أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة
(أ ب)
عرب ٤٨

قتل أكثر من مئة شخص، اليوم، الجمعة، جرّاء تحطّم طائرة باكستانية فوق مدينة كراتشي.

ووفقًا لهيئة الطيران الباكستانية، تتبع الطائرة لشركة الطيران الباكستانية، وكان على متنها حوالي مئة شخص.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعد أن تحطمت في حي سكني، وقال المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان، عبد الستار خوار، لـ"فرانس برس" إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا وثمانية من أفراد الطاقم".

وأضافت أن الرحلة كانت قادمة من لاهور ثاني مدن البلاد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#باكستان
#كراتشي
#لاهور
#تحطم طائرة

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