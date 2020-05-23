ترامب يدعو لفتح دور العبادة وأميركا الجنوبية بؤرة جديدة لكورونا

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، حكام الولايات الأميركية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا" رغم فيروس كورونا المستجد، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أميركا الجنوبية باتت تشكل "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق، خصوصا في البرازيل.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "اليوم، اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد هي أماكن اساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، مضيفا "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

وتابع: "إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

وكان ترامب أعلن أول أمس، الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

ويواصل الفيروس انتشاره في أميركا اللاتينية. وقال مسؤول الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين/ في مؤتمر عبر الانترنت من جنيف إن "أميركا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض".

أضاف: "نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأميركية الجنوبية. القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن".

وفيما تستعيد أوروبا إيقاع الحياة الطبيعية تدريجا، فإن أميركا الجنوبية تشهد تفشيا واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة، علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة، ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح راين أن "غالبية الحالات أحصيت في منطقة ساو باولو (...) لكن مقدار الإصابة وفق عدد السكان هو الأكبر (في ولاية) الأمارون حيث أصيب نحو 490 شخصا من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية".

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى 335 ألفا و538 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب تعداد لـ"فرانس برس" في الساعة التاسعة من ليل الجمعة استناداً لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من خمسة ملايين و158 ألفا و750 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.